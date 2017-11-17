Жена родила Андрею Малахову сына

Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями. Супруга подарила известному телеведущему сына.

Накануне, 16 ноября, в 23:30 в подмосковном клиническом госпитале "Лапино" жена Андрея Малахова Наталья Шкулева родила первенца. Пара в браке шесть лет, однако лишь сейчас на свет появился долгожданный ребенок. Вес новорожденного мальчика – 4,02 килограмма, рост – 54 сантиметра. Новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате, компетентно сообщает StarHit.

Напомним, августовская новость о том, что Андрей Малахов готовится стать отцом, потрясла и одновременно порадовала поклонников. Этого события телеведущий ждал с 2011 года, когда женился на дочери миллионера Наталье Шкулевой. Роскошная свадьба прошла в Версальском дворце Парижа в обстановке строжайшей секретности.

Тогда судачили, что этот брак – на самом деле выгодный семейный бизнес-контракт. Дело в том, что Малахов является главным редактором журнала, который выпускает издательский дом Шкулева. При этом жена телеведущего, если верить официальным выходным данным, – президент этого холдинга. Наталье удалось заполучить в мужья одного из самых завидных женихов страны. И она этим гордится. Снимки звездного супруга в социальной сети Шкулева подписывает просто: "Мой..."

Наталья всегда и во всем поддерживает супруга. Несмотря на то что Шкулева была беременной, она приходила на съемки первой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы увидеть своими глазами начало работы телеведущего на канале "Россия-1".