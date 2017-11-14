Панина прогнали после скандала с Поклонской

Скандал вокруг Алексея Панина и Натальи Поклонской набирает обороты. Известного артиста выгнали из полицейского участка, куда тот отправился, чтобы заснять депутатский запрос парламентария.

Алексей Панин посетил ОМВД по Ломоносовскому району, чтобы выяснить, в чем суть депутатского запроса Натальи Поклонской. Актер опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись, которую сделал прямо в кабинете, требуя заснять бумагу, написанную парламентарием. Однако собеседник дал понять, что запрос можно посмотреть, но нельзя сфотографировать.

Когда же Панин все-таки попытался снять бумагу, составленную экс-прокурором Крыма, полицейский указал актеру на дверь. "В чем меня обвиняет госпожа Поклонская? Почему писать на меня филькину грамоту можно, а сфотографировать заявление нельзя?" – цитирует возмущенного Алексея Панина Life.ru.

Тем не менее артист выяснил, что депутат требует привлечь его к ответственности за оскорбление чувств верующих. Поводом для иска стала пародия Алексея Панина на Николая II, которая была продемонстрирована в одном из выпусков юмористического шоу "Хайповости".

В нем герой Алексея Панина вынужден всячески избегать назойливого внимания со стороны балерины Матильды Кшесинской.