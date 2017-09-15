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Панин жестко поиздевался над Поклонской

Наталья Поклонская и Алексей Панин. Фото: dni.ru
Скандально известный актер Алексей Панин не остался в стороне от шумихи, развернувшейся вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Специально для негативно настроенной в отношении картины Натальи Поклонской Панин снял свою версию фильма.
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Алексей Панин презентовал второй выпуск своей передачи на YouTube "Хайповости", в которой обсуждает самые горячие темы в мире. Так, актер посвятил эфир урагану "Ирма" и скандалу, разгоревшемуся вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". " Чтобы избавить Алексея Учителя от мучений, свалившихся на его голову, я снял собственный фильм, который должен понравиться Наталье Поклонской", – уверенно заявил Панин.

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Сюжеты Страсти вокруг "Матильды"

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

В трейлере, который носит название "Запретная страсть, которой не было", Николай II (его роль исполняет сам Алексей Панин) всячески пытается избежать приставаний балерины Матильды Кшесинской, откровенно намекающей на интимную близость. В итоге, герой Панина заявляет, что у него есть только одна любимая женщина и имя ее – Россия. Однако Это обстоятельство ничуть не смущает настырную балерину и она продолжает преследование.

"Наташ, если тебе понравилось – напиши мне. Я покажу тебе полную версию", – фамильярно обратился к Поклонской Панин после завершения трейлера. Затем актер дал ссылку на свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".

Алексей Панин. Фото: youtube.com

Напомним, о новой работе Алексей Панин объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в начале сентября. Актер опубликовал фотографию, на которой запечатлен в деловом костюме, и подписал ее так: "Ну вот я и стал ведущим новостей😂❗️ "ХАЙПОВОСТИ" С АЛЕКСЕЕМ ПАНИНЫМ.📡 Смотрите каждую неделю на YuoTube.💻".

Актер уверен в своем успехе. "ХАЙПОВОСТИ С АЛЕКСЕЕМ ПАНИНЫМ",YouTube.💻 Я хочу заранее извиниться перед Константином Эрнстом, Андреем Малаховым, Иваном Ургантом и, на всякий случай, перед Сергеем Дружко за то, что я заберу вашу аудиторию и, возможно, ваши деньги❗️💰" – хвастливо заявил Панин. 

Автор: Наталья Аряева15 сентября 2017, 11:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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