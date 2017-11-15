Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова

В Юрмале состоялось прощание с покойным сатириком, писателем, юмористом Михаилом Задорновым. Бывшая жена артиста Велта Задорнова еле сдерживала рыдания.

Отпевание Михаила Задорнова было назначено на 11 утра в соборе Александра Невского в Риге. Храм не очень большой, и места для всех желающих попрощаться с артистом не хватило. Интересно, что вначале любой мог зайти в церковь и попрощаться с артистом. С 11 до 12 часов дня ее закрыли, чтобы родственники и близкие могли побыть с Задорновым. Потом двери храма снова открылись.

Отметим, что проститься с сатириком прибыло множество людей. Среди них – мэр Риги Нил Ушаков с супругой. Разумеется, на траурном мероприятии были обе жены Задорнова: бывшая – 69-летняя Велта Задорнова (девичья фамилия Калнберзина) и нынешняя – 53-летняя Елена Бомбина. А также 17-летняя дочь Елена от второго брака.

На прощании с Задорновым первая супруга появилась в черной шубке, ворот которой закрепила шарфиком. Судя по фото, заплаканная Велта еле сдерживала рыдания, прикрыв кулаком губы. Рядом оказалась вдова сатирика. Елена пришла на траурную церемонию в меланжевом пальто, покрыв голову черным платком. Дочь Елена в черном пальто и платке того же цвета неотлучно находилась возле матери.

Говорят, тяжелее всех переживала уход Михаила его сестра Людмила. Соседи рассказали, что она находится в очень подавленном состоянии. Когда к храму подъехала карета скорой помощи, зашептались, что плохо стало именно сестре Задорнова, отмечает сайт "Комсомольская правда".

После прощания близкие на специальном автобусе отправились на юрмальское кладбище Яундубулты. Именно там похоронят Михаила Задорнова, рядом с его родителями. Такова была воля самого сатирика.