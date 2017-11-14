Взбешенный Панин отомстил за Задорнова

Скандально известный актер Алексей Панин решил отомстить обидчикам Михаила Задорнова. Он резко ответил видеоблогеру Юрию Хованскому.

Артист обозвал интернет-звезду пэтэушником. Таким образом он отреагировал на провокационные высказывания блогера о смерти знаменитого сатирика. "Какой-то пэтэушник из жопы Ленинграда сидит с бутылкой пива и рассуждает о Михаиле Николаевиче. Ты кто, ***, чепушило? Где Задорнов и где ты? И самое поганое, что эти люди имеют аудиторию свою и имеют доступ к медиапространству", – возмутился Панин во время прямой трансляции в приложении Hype, передает Life.ru.



Актер заявил, что Хованский просто хочет пропиариться на смерти знаменитости. Панин признался, что узнал о блогере именно после его оскорбительных высказываний о Михаиле Задорнове. Артист уверяет, что до этого ничего не слышал о популярном интернет-деятеле. Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Хованский позволил себе несколько раз оскорбить скончавшегося сатирика. В своем Twitter он написал, что ему абсолютно не жаль Задорнова. По мнению блогера, артист занимался пропагандой ненависти.

Задорнова не жалко - он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть. Хохлы, геи, американцы, либералы - всех он считал недолюдьми и жёстко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем - всё по фактам. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 10 ноября 2017 г.

"Хохлы, геи, американцы, либералы – всех он считал недолюдьми и жестко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем – все по фактам", – заявил Хованский. Когда подписчики блогера начали указывать ему, что такие фразы недопустимы, он начал оправдываться. "Смысл был не в том, что я глумлюсь над смертью, а в том, что я отказываюсь проявлять эмпатию по отношению к человеку, который эту самую эмпатию испытывал крайне избирательно. На невзгоды тех же хохлов или американцев он всегда ухмылялся и говорил: "Сами заслужили". Вот и заслужил", – отметил он.

Помимо прочего, блогер уверял, что СМИ исказили его слова и выставили его в невыгодном свете. "Забавно наблюдать, как СМИ набросились выборочно цитировать мой твит про смерть Задорнова. По сути, меня выставляют инстаграм-моделью, которая во время селфи улыбалась и писала, что ей никого не жалко", – возмущался Хованский в своем Twitter.