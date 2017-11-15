Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым

Актриса Марина Орлова, которую за глаза называли молодой музой Михаила Задорнова, прокомментировала слухи об их романтических отношениях. Артистка заявила, что между ними не было ничего личного, кроме работы.

Марина Орлова сопровождала Михаила Задорнова на гастролях, у них были парные номера. Писатель не скрывал восхищения актрисой. К примеру, Задорнов рассказывал журналистам: "Встретить не тупую актрису – большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов". Неудивительно, что вскоре в СМИ поползли слухи о том, что отношения Марины и Михаила из рабочих перешли в личные.

И вот сейчас, после смерти Михаила Задорнова, журналисты решили выяснить, что же происходило между актрисой и сатириком. На вопрос, были ли у них романтические отношения, Орлова ответила категорично. "Нет. Для меня он был старшим товарищем, учителем, наставником и солнечным человеком, который помогал осуществлять мечты. Уход Михаила Николаевича – это огромная потеря для меня и для всей нашей великой Руси", – цитирует Марину Орлову сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Marina Orlova (@marinaorlovaofficial) Сен 25 2017 в 9:06 PDT

Когда Задорнов находился в клинике, актриса хотела его навестить, но не сделала этого. "Сначала писала ему лично, когда он в Германии был. Но у него же есть семья. И она заняла жесткую позицию – никого к нему не допускать. Я не хотела на них как-то давить. Целый год он боролся. И эмоционально им было тяжело. Даже прощание с ним сделали камерным", – отметила артистка.

Кстати, на прощание с сатириком 31-летняя Орлова не пришла. "Я задала вопрос о прощании. Мне мягко сказали, что будут только близкие. Я бы пришла проститься. И тысячи людей пришли бы... Последний раз я его видела, перед тем как он уехал на операцию. Он не хотел ее делать. Говорил: "Мозг – это же мой главный орган, как я могу туда кого-то пустить?" Но была уже стадия, когда необходимость появилась", – констатировала Орлова.

Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября. Сатирик не смог победить рак мозга, с которым боролся на протяжении последних месяцев. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – заявил певец Иосиф Кобзон.