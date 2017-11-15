Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым
Марина Орлова сопровождала Михаила Задорнова на гастролях, у них были парные номера. Писатель не скрывал восхищения актрисой. К примеру, Задорнов рассказывал журналистам: "Встретить не тупую актрису – большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов". Неудивительно, что вскоре в СМИ поползли слухи о том, что отношения Марины и Михаила из рабочих перешли в личные.
И вот сейчас, после смерти Михаила Задорнова, журналисты решили выяснить, что же происходило между актрисой и сатириком. На вопрос, были ли у них романтические отношения, Орлова ответила категорично. "Нет. Для меня он был старшим товарищем, учителем, наставником и солнечным человеком, который помогал осуществлять мечты. Уход Михаила Николаевича – это огромная потеря для меня и для всей нашей великой Руси", – цитирует Марину Орлову сайт "Комсомольская правда".
Когда Задорнов находился в клинике, актриса хотела его навестить, но не сделала этого. "Сначала писала ему лично, когда он в Германии был. Но у него же есть семья. И она заняла жесткую позицию – никого к нему не допускать. Я не хотела на них как-то давить. Целый год он боролся. И эмоционально им было тяжело. Даже прощание с ним сделали камерным", – отметила артистка.
Кстати, на прощание с сатириком 31-летняя Орлова не пришла. "Я задала вопрос о прощании. Мне мягко сказали, что будут только близкие. Я бы пришла проститься. И тысячи людей пришли бы... Последний раз я его видела, перед тем как он уехал на операцию. Он не хотел ее делать. Говорил: "Мозг – это же мой главный орган, как я могу туда кого-то пустить?" Но была уже стадия, когда необходимость появилась", – констатировала Орлова.
Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября. Сатирик не смог победить рак мозга, с которым боролся на протяжении последних месяцев. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – заявил певец Иосиф Кобзон.
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