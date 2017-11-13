Галкин заговорил о необычном лечении Задорнова

Новый выпуск передачи "Пусть говорят" был посвящен сатирику Михаилу Задорнову. Гости программы обсудили нетрадиционные методы лечения рака, которыми интересовался артист.

Ведущий программы Дмитрий Борисов хотел выяснить, действительно ли Задорнов какое-то время и вовсе отказывался от лекарств. Галкин опроверг эти слухи.

Юморист заявил, что Задорнов искал любые пути, чтобы исцелиться. Галкин уточнил, что сатирик прибегал и к методам нетрадиционной медицины, желая как можно скорее победить тяжелый недуг.

Затронул журналист и другую тему, из-за которой Задорнов всегда переживал. Ему было привычно общаться со сцены с сотнями людей, но его близкие не были готовы к такому пристальному вниманию.

По словам Малахова, сейчас родные Задорнова оказались под прицелом папарацци. "Есть люди, которые могут себе позволить выставить свою жизнь или ее часть, это органично. Они не готовы, они интеллигентные, тихие люди", – добавил он.

Телеведущий уточнил, что общался с близкими юмориста перед тем, как прийти на передачу. Они попросили Галкина в очередной раз обратиться с призывом прекратить обсуждать детали смерти артиста.

Напомним, Максим Галкин один из первых высказался о кончине Задорнова. "Закрыта навсегда немалая часть моей жизни", – с горечью отметил он.

Сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Прощание с артистом прошло в подмосковной клинике. Как писали Dni.Ru, на траурную церемонию пришли порядка 150 человек.