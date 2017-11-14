Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну

Виталина Цымбалюк-Романовская, жена актера Армена Джигарханяна, появилась на съемках передачи "Прямой эфир". Артистка выступила с очередным скандальным заявлением.

В студию Цымбалюк-Романовская приехать не отважилась. Она сделала видеозапись для передачи.

"Я не считаю себя в чем-либо виноватой и намерена это доказать", – заявила она. Жена Джигарханяна добавила, что уже вернулась в Россию и готова поставить точку в громком скандале.

"Боюсь, Армен Борисович уже не выйдет на сцену. Мне кажется, это похоже на уход человека. Мне очень жаль, но я это так вижу", – заключила она и тем самым предрекла Джигарханяну скорый конец как артисту. Многие оказались возмущены заявлением Цымбалюк-Романовской.

Высказалась она и по поводу квартиры Джигарханяна, которая стала камнем преткновения в споре между супругами. "Ему ее не купили, а арендовали", – напомнила артистка.

Напомним, что Цымбалюк-Романовская вернулась в Россию еще 13 ноября. Как писали Dni.Ru, уже на следующий день в ее квартиру на Молодогвардейской улице пришли некие люди. В это же время, в семь утра, начался обыск в доме ее представительницы Элины Мазур.

"Люди в масках, в балаклавах, с автоматами перелезли через забор и проникли в наш охраняемый загородный поселок. Они представились сотрудниками Следственного комитета. Искали любые документы, связанные с Арменом Джигарханяном, ссылаясь на некое расследование в рамках уголовного дела", – сообщила тогда журналистам Мазур.

