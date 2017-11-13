Скотским условиям существования актера пришел конец. Скоро он отметит новоселье.

"Мой муж живет в театре в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра… Из-за тяжелой формы сахарного диабета, под воздействием стресса и скотских условий, в которых он вынужден теперь проживать, Армен Борисович, скорее всего, не в состоянии дать себе отчет в том, что с ним произошло, и нуждается в помощи и спасении", – обратилась Виталина в открытом письме к президенту России.

Но стало известно, что живущий в антисанитарных условиях Джигарханян отмучился – друзья перевезли его в приличное жилье. Они решили преподнести ему щедрый подарок – трехкомнатную квартиру в престижном районе у метро "Университет". Буквально в трех шагах от возглавляемого им театра.

"Жилье помогли купить друзья. Новая квартира значительно лучше, чем та, что была на Молодогвардейской улице (то есть больше 100 квадратных метров. – Прим. ред.). И по качеству, и по удобствам лучше. Ремонт уже сделан, но кое-что надо подправить с учетом пожеланий Армена Борисовича. Думаю, через неделю он сможет въехать туда. А пока живет в театре", – цитирует Артура Согомоняна, который сейчас неотлучен от Джигарханяна, газета "КП".

Напомним, на 27 ноября намечен развод 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. После расторжения брака Джигарханян рискует остаться ни с чем. Молодая жена уверяет, что на счетах у него не было ни рубля, а три квартиры стоимостью в 100 миллионов рублей она купила на деньги отца и при помощи многомиллионного кредита.