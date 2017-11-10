У Джигарханяна нашлась другая женщина

Журналист, артист Юрий Ненев заявил о том, что "истинной причиной" развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской стала "другая женщина". А именно – его мать, в качестве доказательства он обнародовал фотографию, на которой легендарный актер обнимает немолодую даму.

Несколько часов назад на официальной страничке Виталины Цымбалюк-Романовской в социальной сети Facebook появилась публикация журналиста, артиста Юрия Ненева, который обнародовал фотографию с запечатленными на ней Арменом Джигарханяном, его молодой супругой и еще одной женщиной. В подписи к снимку Ненев сообщил, что это его мать Лидия.

"Ну в общем тут такие дела... Пора раскрыть все карты и назвать истинную причину разрыва Джигарханяна с молодой женой. Причина – другая женщина. Конкретно – мать моя Лида Ненева. Фотофакты прилагаются", – написал Ненев.

Юрий дал понять, что это была шутка, но далее уже на полном серьезе написал, что его мать очень негативно отнеслась ко всей этой шумихе, которая поднялась вследствие семейных разборок Джигарханяна. "Счастье Армена Борисовича в том, что он не слышал слова моей мамы в его адрес, когда она увидела одну из передач про всю эту ситуацию. Мать моя – женщина простая, говорит, что думает, в данном случае в основном матом", – сообщил журналист.

Затем Ненев привел приличные слова своей родительницы. "Какого х*** он мне лично рассказывал, что любит Виталину, что она его правая рука (см.фото), что она его любимая девочка, а теперь ведет себя как (дальше цензура). 82 года... Народный артист... Наше все... Да! Но мужик должен оставаться мужиком. Надоела жена? Найди в себе силы поговорить с глазу на глаз, а не вот это все на всю страну", – завершил свою публикацию Ненев, которую, по всей видимости, перепостила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Отметим, что уже в конце ноября Виталина может стать завидной невестой – на этот день с 9 ноября перенесен ее развод с Арменом Джигарханяном. Адвокат сообщил, что слушание пройдет в закрытом режиме, без прессы, потому что речь идет о частной жизни.