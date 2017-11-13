Известный журналист напал на умершего Задорнова

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Матвей Ганапольскиий рассказал в своей передаче об отношении к известному сатирику Михаилу Задорнову. Он обвинил последнего в подтасовке фактов и пропаганде.

По словам ведущего, выступления недавно умершего комика стали предтечей Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. "По сути, то, что мы сейчас видим в аналитических программах, – это задорновщина", – заявил Ганапольский в эфире передачи. Он уверен, что сатирика можно и нужно критиковать, несмотря на выражение "О мертвых либо хорошо, либо никак". "Когда человек умирает, люди имеют право подвести черту – а что этот человек делал? Прославился тем, что читал юморески раздора – можно так сказать, – про то, что американцы дебилы и идиоты", – сказал ведущий.

Кроме того, по словам журналиста, Задорнов врал зрителям со сцены. Речь идет о выступлении сатирика через некоторое время после трагедии малазийского пассажирского самолета, сбитого над территорией Донбасса. Ганапольский уверен, что фразу, которую Задорнов приписывал официальному представителю Госдепартамента США Джейн Псаки, на самом деле произнес другой человек.

"Задорнов взял фразу прокурора Чусовского района Пермского края Андрея Делиева, которую он сказал в 2010 году по поводу падения МИГ-31 во время учебного полета. Делиев тогда сказал: "Самолет упал по причине силы тяжести, так как машина тяжелее воздуха", – отметил журналист. Он уверен, что Задорнов сознательно пошел на искажение фактов, чтобы ввернуть свою любимую шутку про недалеких американцев.

Этим Ганапольский оправдывает свою критику сатирика. "Если он такое выделывал, если у него был такой бизнес, если он говорил такие фразы по поводу почти 300 человек, которые погибли, почему мы не можем сказать, что мы о нем думаем? Потому что он умер?" – задался вопросом журналист.

