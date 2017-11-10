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"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика

Михаил Задорнов и Юрий Хованский. Фото: dni.ru
Смерть Михаила Задорнова для многих стала настоящим шоком – многие до конца не могли поверить, что сатирик так быстро покинет нас. Однако некоторые восприняли новость как возможность устроить своеобразный "пиар на костях".
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Высказать свое мнение о Михаиле Задорнове поспешил известный в молодежных кругах комик, видеоблогер и певец Юрий Хованский. Многие сочли его слова неуместными, оскорбительными и циничными.

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

В качестве претензий молодежный комик предъявил умершему сатирику его взгляды, который тот озвучивал со сцены. "Задорнова не жалко – он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть. Хохлы, геи, американцы, либералы – всех он считал недолюдьми и жестко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем – все по фактам", – написал Хованский на своей странице в Twitter.

На этом он не остановился и продолжил свой гневную отповедь. "Задорнов под конец жизни превратился в чокнутого фашиста", – заявил юморист. Он добавил, что сатирик, по его мнению, нес "окологитлеровскую" чушь о превосходстве русских. Так блогер, по всей видимости, воспринял интерес Михаила Задорнова к истории и культуре допетровской Руси.

Поклонники творчества Юрия Хованского привыкли к его циничному стилю и тому, что он часто строит свои шутки на грани дозволенного. Однако тут, сошлись во мнении большинство пользователей Сети, блогер явно перегнул палку. Многие выразили уверенность, что главным мотивом Хованского выступило желание попиариться или банальная зависть к сатирику, которого знала и любила вся страна.

В ответ юморист предпринял своеобразную попытку оправдаться, правда от своих слов отказываться не стал. "Смысл был не в том, что я глумлюсь над смертью, а в том, что я отказываюсь проявлять эмпатию по отношению к человеку, который эту самую эмпатию испытывал крайне избирательно", – заявил он. Якобы Михаил Задорнов также без сочувствия относился к проблемам на Украине или в США. Примеров подобных высказываний Хованский не привел.

Примечательно, что похожим образом на смерть сатирика отреагировали пользователи украиноязычного сегмента Сети. Украинские пользователи даже запустили циничный конкурс на самую мерзкую шутку о Михаиле Задорнове.

Напомним, знаменитый сатирик скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 69 лет. Владимир Путин выразил семье Михаила Задорнова свои соболезнования. Вдова и сестра артиста попали в больницу, не справившись с потрясением.  

Автор: Геннадий Куприянов10 ноября 2017, 22:00
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Как жил Михаил Задорнов

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