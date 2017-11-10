"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика

Смерть Михаила Задорнова для многих стала настоящим шоком – многие до конца не могли поверить, что сатирик так быстро покинет нас. Однако некоторые восприняли новость как возможность устроить своеобразный "пиар на костях".

Высказать свое мнение о Михаиле Задорнове поспешил известный в молодежных кругах комик, видеоблогер и певец Юрий Хованский. Многие сочли его слова неуместными, оскорбительными и циничными.

В качестве претензий молодежный комик предъявил умершему сатирику его взгляды, который тот озвучивал со сцены. "Задорнова не жалко – он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть. Хохлы, геи, американцы, либералы – всех он считал недолюдьми и жестко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем – все по фактам", – написал Хованский на своей странице в Twitter.

Задорнова не жалко - он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть. Хохлы, геи, американцы, либералы - всех он считал недолюдьми и жёстко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем - всё по фактам. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 10 ноября 2017 г.

На этом он не остановился и продолжил свой гневную отповедь. "Задорнов под конец жизни превратился в чокнутого фашиста", – заявил юморист. Он добавил, что сатирик, по его мнению, нес "окологитлеровскую" чушь о превосходстве русских. Так блогер, по всей видимости, воспринял интерес Михаила Задорнова к истории и культуре допетровской Руси.

Поклонники творчества Юрия Хованского привыкли к его циничному стилю и тому, что он часто строит свои шутки на грани дозволенного. Однако тут, сошлись во мнении большинство пользователей Сети, блогер явно перегнул палку. Многие выразили уверенность, что главным мотивом Хованского выступило желание попиариться или банальная зависть к сатирику, которого знала и любила вся страна.

Вообще забавно как о юморе рассуждает чудак "юмор" которого вертится на одних матюгах... Это действительно смешно сравнивать Сатирика Задорнова и попугая матершинника... — Станислав ⚓ (@Lancier1812) 10 ноября 2017 г.

В ответ юморист предпринял своеобразную попытку оправдаться, правда от своих слов отказываться не стал. "Смысл был не в том, что я глумлюсь над смертью, а в том, что я отказываюсь проявлять эмпатию по отношению к человеку, который эту самую эмпатию испытывал крайне избирательно", – заявил он. Якобы Михаил Задорнов также без сочувствия относился к проблемам на Украине или в США. Примеров подобных высказываний Хованский не привел.

Смысл был не в том, что я глумлюсь над смертью, а в том, что я отказываюсь проявлять эмпатию по отношению к человеку, который эту самую эмпатию испытывал крайне избирательно. На невзгоды тех же хохлов или американцев он всегда ухмылялся и говорил: "сами заслужили". Вот и заслужил — Юрий Хованский (@RussianStandup) 10 ноября 2017 г.

Примечательно, что похожим образом на смерть сатирика отреагировали пользователи украиноязычного сегмента Сети. Украинские пользователи даже запустили циничный конкурс на самую мерзкую шутку о Михаиле Задорнове.

Удивительно, Михаил Задорнов куда больше высмеивал недостатки русских, чем украинцев, но пляшут на его костях почему-то именно украинцы. Наверное потому что русские все свои недостатки прекрасно осознают и сами не прочь посмеяться над собой. — Голос Мордора (@spacelordrock) 10 ноября 2017 г.

Напомним, знаменитый сатирик скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 69 лет. Владимир Путин выразил семье Михаила Задорнова свои соболезнования. Вдова и сестра артиста попали в больницу, не справившись с потрясением.