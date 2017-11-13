Родные Михаила Задорнова сделали важное заявление

Семья Михаила Задорнова обратилась к поклонникам покойного артиста. Родственники поблагодарили за деликатность и сообщили о дате и месте похорон сатирика.

На официальной страничке Михаила Задорнова в социальной сети "ВКонтакте" появилась свежая публикация, сделанная близкими покойного артиста. "Дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель", – отметила семья Задорнова.

Далее родные сатирика объявили о дате и месте похорон. "Как обещали, сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом", – завершили свое заявление родственники писателя.

Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября. Сатирик не смог победить рак мозга, с которым боролся на протяжении последних месяцев. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – заявил певец Иосиф Кобзон.

Для коллег смерть писателя стала настоящим ударом. Юморист Евгений Петросян признался, что в "жутком горе" от известия. "Как художник он не умер. Он будет оставаться еще долгие десятилетия полезным людям, поэтому он будет жить", – заявил Петросян.

"Вы знаете, я до сих пор не верю. Мы знали, что у него была болезнь, но он был таким спортивным... Садился на шпагат, плавал в холодной воде, бегал по этому берегу в Юрмале. Как болезнь могла поселиться в таком человеке? Как можно было поразить эту голову? Это очень грустно. Ушла часть моей жизни", – с горечью призналась Клара Новикова.

