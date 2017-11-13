Убитая горем Дубовицкая резко сдала
Регина Дубовицкая известна не только тем, что в течение многих лет вела популярную юмористическую передачу "Аншлаг", но и своим неизменно идеальным видом. Телеведущая запомнилась зрителям стильными нарядами по фигуре, изюминкой которых была короткая юбка, демонстрирующая стройные ножки Регины, ярким макияжем на холеном лице и крупными аксессуарами, которые ей очень шли.
Однако совсем другую картину увидели многочисленные представители СМИ, которые прибыли в Подмосковье, чтобы запечатлеть прощание с Михаилом Задорновым. Перед публикой появилась убитая горем женщина без грамма макияжа и в простой одежде. По мнению пользователей интернета, которые увидели фотографии Дубовицкой с печальной церемонии, ведущая резко сдала.
На траурное мероприятие прибыли более 100 человек. Сначала к гробу пускали только родных и друзей артиста, потом – всех остальных. Поклонникам дали на прощание с сатириком около 20 минут.
Ранее Дубовицкая прокомментировала смерть Задорнова. "Вы знаете, просто слов нет. Я думала, все-таки обойдется. Он так боролся, – подчеркнула телеведущая. – Ну что сказать... Он был очень талантливый. Во всем талантливый. И в отношениях с людьми тоже".
При этом она не стала скрывать, что общение с Задорновым не всегда давалось легко. "На него всегда можно было положиться. Я всегда полагалась, несмотря на то, что иногда у нас были трудности во взаимоотношениях. Я знала, что он всегда поможет", – призналась ведущая.
Напомним, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни поздно вечером 9 ноября. В последние месяцы сатирик боролся с раком мозга.
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