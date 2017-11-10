В последнем интервью Задорнов рассказал о конце света

Свое последнее интервью Михаил Задорнов дал 9 октября 2016 года. В нем сатирик рассказывал о своих будущих планах и делился своим взглядом на происходящие события.

Критике юмориста подверглись люди, которые уезжают из России, а после возвращаются в страну и "учат всех жизни". "Это все предатели. Меня коробит, когда говорят и пишут: "Наш высший свет". Я хочу, чтобы наступил конец этого высшего света. Тогда не будет и реального конца света", – рассказал он "Известиям".

"Бизнесмена перемани – и он уехал в Израиль. Помани долларом – и он уже в Америке. А потом вдруг вернулся в Россию и начал учить, как правильно делать бизнес", – возмущался Задорнов. Он считал, что главным секретом счастья для простых людей может считаться традиционный советский лозунг "Каждому по труду, от каждого по способностям". "А сейчас вообще забыли, что в стране уважать надо трудящегося, трудового человека", – сокрушался тогда сатирик.

"И при этом наверху говорят: "Мы должны поддерживать бизнес". Не надо поддерживать бизнес, бизнес прорвется сам, потому что это капиталистические акулы. Уважать надо и поддерживать трудового человека!", - заявил он.

Кроме того, в интервью Михаил Задорнов рассказал о своих грядущих планах и ответил на критику своих высказываний. Многие обвиняли его, что идея, что весь мир пошел из России "притянута за уши". "Но если разобраться, то вот за уши притягивают вообще-то они, а не я. Приведу пример: у них есть Кирилл, который якобы изобрел кириллицу. Но на самом деле азбука была еще до него. Так называемая буквица. Да и он сам в своих письменах писал: "Я получил словенские письмена от одного славеноруса в городе Херсонесе", - говорил Задорнов.

Напомним, знаменитый сатирик скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 69 лет. Владимир Путин выразил семье Михаила Задорнова свои соболезнования. Вдова и сестра артиста попали в больницу, не справившись с потрясением.