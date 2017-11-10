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Рак Задорнова назвали расплатой

Михаил Задорнов. Кадр youtube.com
Врач-онколог Николай Жуков объяснил, как знаменитый сатирик Михаил Задорнов мог заболеть раком. Артист скончался 10 ноября от опухоли мозга.
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Многие задаются вопросом, как страшная болезнь могла появиться у комика, который всегда вел здоровый образ жизни. По словам медика, онкология может развиться у любого: "У человека, который соблюдает все правила ЗОЖ и избегает канцерогенных воздействий, шанс заболеть и умереть в разы меньше, чем у того, кто испытывает себя на прочность". Однако, даже самый тщательный контроль организма и следование всем предписаниям врачей не могут гарантировать 100% защищенности.

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"Нужно помнить, что опухоли у человека – это расплата за эволюцию. В любом случае рак возникает из-за генетической поломки. Она может появиться либо спонтанно – просто в каком-то месте клетка делилась, и одна из дочерних получила ошибочный генетический материал, без особых на то причин. Эта случайная изменчивость генома один из основных механизмов эволюции, именно благодаря ей мы не остались одноклеточными, а в конце концов превратились в людей", – рассказал Жуков газете "Комсомольская правда".

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По словам специалиста, вероятность такого "ошибочного деления" может значительно увеличиться благодаря некоторым факторам: курению, вирусу паппиломы или злоупотреблению солнечным ультрафиолетом.

"Задорнов, который вел очень здоровый образ жизни, возможно, заболел из-за случайной поломки в генах. Но, грубо говоря, из ста подобных случаев, когда люди придерживаются ЗОЖ, заболеет один человек. А из сотни курильщиков заболеют 10 или 20 человек", – объяснил Николай Жуков.

Напомним, знаменитый сатирик скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 69 лет. Владимир Путин выразил семье Михаила Задорнова свои соболезнования. Вдова и сестра артиста попали в больницу, не справившись с потрясением.   

Автор: Михаил Войцеховский10 ноября 2017, 18:44
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Как жил Михаил Задорнов

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