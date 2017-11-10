"Так уйти надо заслужить": В России скорбят о Задорнове

Российские деятели культуры вспоминают умершего Михаила Задорнова. О знаменитом сатирике рассказали ведущий Борис Корчевников, министру культуры Владимир Мединский, певец Игорь Николаев и многие другие.

Известный телеведущий Борис Корчевников признается, что все детство засыпал под кассету с записями концертов Задорнова. "Чуть легче от статей про соборование прямо перед смертью. Так уйти надо заслужить. Светлая память", - написал ведущий на свой странице в Instagram.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что для него смерть Михаила Задорнова стала личной трагедией. Чиновник рассказал, что его связывали с сатириком давние дружеские отношения. "Его кончина – большая трагедия для меня лично", – приводит слова Мединского ТАСС. Министр отметил, что сатирик был человеком редкой эрудиции и мастером острого слова и мысли, а также "обладал удивительным даром – в повседневности он замечал то, чего не видят другие, умел часами непринуждённо общаться с публикой о самом разном – серьёзном и не очень".

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Ноя 10 2017 в 12:01 PST

Знаменитый телеведущий Владимир Соловьев присоединился к хору соболезнований. "Яркий, смелый, талантливый, остроумный и очень приятный в личном общении человек. Как жаль, что жизнь столь скоротечна и безжалостна ...", – написал журналист в своем Instagram.

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Ноя 10 2017 в 12:40 PST

Известный певец Игорь Николаев рассказал о своих отношениях с Михаилом Задорновым. "Я знал его и в вегетарианский, и в не очень вегетарианский периоды жизни – всегда острый ум, деликатность и профессиональное уважение к коллегам... Миша позвал меня после своего концерта в веганский ресторан и увлечённо и азартно рассказывал о пользе образа жизни... всегда загорелый, поджарый... прочёл, что перед смертью он принял православие и соборовался... самый последний и самый мудрый шаг", - написал артист в своем Instagram.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Ноя 10 2017 в 12:34 PST

К соболезнованиям присоединился и мэр Риги Нил Ушаков. "Умер замечательный человек, рижанин Михаил Задорнов. Мои самые глубочайшие соболезнования близким и поклонникам", – написал политик на своей странице Facebook.

Его московский коллега Сергей Собянин тоже не обошел вниманием трагедию. "Михаил Задорнов был незаурядным артистом и остроумным хроникером эпохи. Соболезную родным и близким сатирика", – гласит пост мэра Москвы в Twitter.

Михаил Задорнов был незаурядным артистом и остроумным хроникером эпохи. Соболезную родным и близким сатирика — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 ноября 2017 г.

В той же социальной сети о Михаиле Задорнове написал член Совета Федерации Алексей Пушков. "Он был человеком большой жизненной силы. Нам будет его очень не хватать. Искренне соболезную родными и близким", – считает Пушков.

Юморист Михаил Галустян выразил соболезнования в связи с гибелью своего коллеги. "Михаил Николаевич, своими шутками вы многим продлили жизнь. Ушел из жизни один из любимых юмористов. Соболезнования родным и близким". – написал Галустян в своем Instagram.