Убитые горем вдова и сестра Задорнова попали в больницу

Смерть Михаила Задорнова подкосила его близких. Появилась информация о том, что вдова и старшая сестра артиста оказались в больнице.

Вдове Михаила Задорнова и его старшей сестре стало плохо в больнице, где скончался знаменитый артист. Убитых горем женщин поместили в стационар, сообщает Life.ru. За ними приглядывают специалисты одной из частных клиник в Москве.

Напомним, что Михаил Задорнов скончался 9 ноября. Сатирик не смог победить рак мозга, с которым боролся на протяжении последних месяцев.

"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – заявил певец Иосиф Кобзон.

Летом 2017 года Задорнов объявил, что отказался от лечения. Он отметил, что хочет просто побыть с родными. В конце октября Семен Альтов дал понять, что состояние коллеги значительно ухудшилось. "Знаю, что все очень плохо, но комментировать не имею морального права", – сообщил сатирик.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 27 2016 в 4:02 PDT

В начале ноября стало известно, что Задорнов сменил религию. Писатель отказался от неоязычества и принял православие, после чего соборовался. Это косвенно подтвердило страшные предположения о скорой кончине артиста.

Михаила Задорнова похоронят на родине, в Латвии. Говорят, такова была его последняя воля. Сатирик родился в Юрмале, учился в Риге. Там покоится и его отец – советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии Николай Задорнов.

