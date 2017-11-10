Неравный бой Задорнова с раком мозга

9 ноября умер Михаил Задорнов. Сатирик не смог победить смертельно опасную болезнь, с которой боролся на протяжении нескольких лет.

СМИ периодически сообщали об онкологическом заболевании у Михаила Задорнова, а в октябре 2016 года сатирик подтвердил страшные слухи. "В организме, к сожалению, обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно", – написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", не уточнив диагноз.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Задорнов выразил готовность выступать в Москве и ближайших к столице городах. "Надежды на будущее должны всегда оставаться – такова моя точка зрения. Это и есть мой основной настрой на сегодняшний день", – отметил писатель.

"Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое, – признал артист. – А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету". Однако выступать он не смог.

Говорят, болезнь обнаружили случайно. Сатирик потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой отвезли в больницу. Врачи сходу не смогли поставить диагноз и отправили Задорнова на МРТ. Обследование выявило рак в четвертой, последней стадии. Результаты анализов показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у певицы Жанны Фриске.



Через месяц Задорнов обрадовал фанатов новостью о том, что ему стало лучше. СМИ сообщали, что артист перенес операцию в Германии, побывал в Латвии, а затем вернулся в Россию. Летом 2017 года стали появляться материалы, где царили упаднические настроения. Якобы в близком окружении сатирика говорили, что он "тает на глазах", а "врачи разводят руками", не в силах помочь.

В июле Задорнов вышел на связь с поклонниками, чтобы пресечь пересуды. Он дал понять, что изо всех сил борется и строит далеко идущие планы. Между тем пресса писала, что артист решил прибегнуть к помощи нетрадиционной медицины.

Говорили, будто по советам друзей его родственники обратились к Лео Шаху, который долго жил в Польше. Целитель прибыл в августе. Он провел 14 сеансов по два часа, воздействуя на опухоль своим энергетическим полем.

В октябре Задорнов прокомментировал эти данные, намекнув, что не нужно верить СМИ. "Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", – съязвил артист.

Писатель поблагодарил фанатов за поддержку: "Мне приятно, что вы меня не забываете. Я благодарен всем тем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии в Сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам!" Это было его последнее обращение к поклонникам.

На днях Михаил Задорнов соборовался, о чем сообщил в Facebook настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков. "Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы", – уточнил священник и подчеркнул, что разместил информацию с разрешения родственников артиста. Соборование – это помазание тела больного или умирающего, одно из таинств православной церкви.