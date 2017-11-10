Винокур отказывается верить в смерть Задорнова
Журналисты взяли комментарии у известных коллег Михаила Задорнова. Одним из первых о смерти сатирика высказался шоумен, певец и юморист Владимир Винокур.
Его реакция была довольно жесткой. "Нет, я об этом пока не слышал, но не верю. И не хочу верить, пока сам не узнаю", – цитирует артиста телеканал "Звезда".
Когда информация подтвердилась, Винокур выразился иначе. "Жалко прекрасного писателя, артиста и просто молодого человека, который ушел из жизни", – сказал он в беседе с RT.
Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. По данным Mash, болезнь обнаружили случайно. Сатирик потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой отвезли в больницу.
Врачи сходу не смогли поставить диагноз и отправили Задорнова на МРТ. Обследование выявило рак в четвертой, последней стадии. Результаты анализов показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у певицы Жанны Фриске.
Задорнов прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако артисту был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.
На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.
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