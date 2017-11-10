Винокур отказывается верить в смерть Задорнова

Знаменитости прокомментировали информацию о смерти Михаила Задорнова. Юморист Владимир Винокур отказался верить в то, что коллеги нет в живых.

Журналисты взяли комментарии у известных коллег Михаила Задорнова. Одним из первых о смерти сатирика высказался шоумен, певец и юморист Владимир Винокур.

Его реакция была довольно жесткой. "Нет, я об этом пока не слышал, но не верю. И не хочу верить, пока сам не узнаю", – цитирует артиста телеканал "Звезда".

Когда информация подтвердилась, Винокур выразился иначе. "Жалко прекрасного писателя, артиста и просто молодого человека, который ушел из жизни", – сказал он в беседе с RT.

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. По данным Mash, болезнь обнаружили случайно. Сатирик потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой отвезли в больницу.

Врачи сходу не смогли поставить диагноз и отправили Задорнова на МРТ. Обследование выявило рак в четвертой, последней стадии. Результаты анализов показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у певицы Жанны Фриске.

Задорнов прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако артисту был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Сен 11 2017 в 3:34 PDT

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.

