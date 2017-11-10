Дубовицкая рассказала о борьбе Задорнова с раком мозга

Ведущая передачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Михаила Задорнова. По ее словам, в последнее время сатирик вел отчаянную борьбу с болезнью.

"Вы знаете, просто слов нет. Я думала, все-таки обойдется. Он так боролся, – подчеркнула телеведущая. – Ну что сказать... Он был очень талантливый. Во всем талантливый. И в отношениях с людьми тоже".

На протяжении всей жизни артист доказывал, что достоин своего отца, писателя Николая Задорнова. "Он его очень уважал. Мы с ним раньше очень много общались. Тогда для Задорнова самая наивысшая похвала была, когда папа ему сказал "молодец". Эта похвала касалась именно литературного поприща Миши. И он об этом все время вспоминал", – рассказала Дубовицкая, также отметив писательский талант Задорнова.

"В отношении с людьми... На него всегда можно было положиться. Я всегда полагалась, несмотря на то, что иногда у нас были трудности во взаимоотношениях. Я знала, что он всегда поможет", – поделилась ведущая "Аншлага".

По ее словам, на эстраде после выступлений сатирика появился "жанр имени Задорнова". "Многие пытались и пытаются идти проложенной им дорожкой, но пока никто с ним и рядом не стоял. Со сцены он всегда говорил то, что его действительно волновало, во что он действительно верил. Он всегда был на шаг впереди наших политических событий", – цитирует Дубовицкую РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни поздно вечером 9 ноября. В последние годы сатирик боролся с раком мозга.