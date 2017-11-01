Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру

Армянские друзья помогают актеру взламывать замки. Они посягают на собственность Виталины Цымбалюк-Романовской.

Обстановка в театре Джигарханяна по-прежнему тревожная. Как рассказали Dni.Ru сотрудники, с утра в бухгалтерии опять хозяйничали люди в штатском, которых приводят армяне. А руководство театром фактически осуществляет посторонний человек Артур Согомонян. Его называют "черным банкиром" и говорят, будто он причастен ко многим темным делам.

"Согомонян по своей инициативе назначил помощником Армена Борисовича режиссера Юрия Клепикова. Вообще, в отделе кадров он распоряжается единолично – говорит, кого надо уволить. Он взял на себя и функции генерального директора, исполняющим обязанности которого является назначенная приказом Департамента культуры Елена Гильванова, находящаяся на больничном", – сообщили в театре.

"Сотрудники театра боятся перечить армянам, которые ведут себя как хозяева. При этом Армен Джигарханян в театре теперь занимает только лишь пост почетного президента без права кого-либо увольнять или принимать на работу. Сегодня Артур Согомонян опять возил Армена Борисовича на Молодогвардейскую улицу – в квартиру, которая ему не принадлежит. Опять была попытка незаконного проникновения в чужое жилище. И снова выехал отряд полиции, чтобы не допустить преступного взлома двери", – рассказали сотрудники театра.

Накануне, напомним, взбешенный актер уже пытался попасть в принадлежащую Виталине Цымбалюк-Романовской квартиру. Очевидцы уверяют, что был вскрыт замок и выломана дверь. Интересно, что у Согомоняна другая версия случившегося. "Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было", – цитирует Согомоняна РИА Новости.

