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У Джигарханяна объявился сын

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Единственный наследник, судя по всему, и заварил эту кашу. А ведь казалось, о нем все забыли.

Продолжение: Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры

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Шумиха, скандал и неразбериха вокруг Армена Джигарханяна не утихают уже несколько недель. И в этих "постирушках", в разгадывании кроссворда, кто кого обманул, кто кого предал и разлюбил – актер молодую жену или наоборот, совершенно забыли о человеке по имени Степа. А зря. Он-то и есть главный герой этой истории.

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 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Когда Армен Джигарханян женился на актрисе Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Татьяне Власовой, та уже имела годовалого сына от главного режиссера. На момент встречи ее с Джигарханяном мальчик рос у бабушки в Новосибирске. Когда актер переехал в Москву и стал играть в "Ленкоме", ему дали квартиру на Малой Грузинской улице. Тогда же Власова перевезла сынишку в столицу. Армен Степу усыновил.

Друзья артиста, с которыми Татьяна Власова знакома еще с 90-х годов, в частности Артур Согомонян, раздающий интервью всем СМИ, сейчас изо всех сил хлопочут о его разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. А больше всего пекутся о разделе имущества, ведь в случае развода отца Степан станет его единственным законным наследником. Вероятно, он и был одним из зачинщиков разразившегося скандала.

Степан Арменович, окончив МГУ, к 30 годам так и не определился, кем быть. Поиграл немного в театре Джигарханяна, попрыгал на сцене в сказке "Али-Баба и 40 разбойников" и передумал быть актером. К тому же зарплаты у тех в 90-е были совсем призрачные. Степа увлекся светской жизнью, ночными клубами и картами.

Джигарханяна это раздражало, и их отношения испортились навсегда. В интервью Армен Борисович о Степане не упоминал, а если и говорил, то нелицеприятно – например, "один мой родственник". По слухам, Степан живет в Америке, и в последнее время ему не везет в игре, а по сути, он в долгах как в шелках.

Власова заверила, что после развода с Джигарханяном живет исключительно на пенсию в восемь тысяч рублей. Однако куда же делись 300 тысяч долларов США, вырученные ею от продажи американской недвижимости? И Власовой совсем не жалко бывшего мужа, который стар и болен, ночует в театре уже больше недели, а "друзья" регулярно опаивают его виски. 

Автор: Иван Губкин31 октября 2017, 14:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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