В театре Джигарханяна подготовлены расстрельные списки

Бывшая жена устроила травлю сподвижников актера. Она считается "серым кардиналом".

Бизнесмен Артур Согомонян продолжает третировать коллектив театра под руководством Армена Джигарханяна. Например, Наталия Корнеева , занимающая в театре должность завлита и пресс-секретаря, стала получать угрозы от лиц армянской национальности по телефону сразу после выхода в эфир посвященной скандалу в семье и театре Армена Джигарханяна программы Андрея Малахова, в которой она участвовала.

После того, как стало известно, что Корнеева подала заявление в Следственный комитет города Москвы о захвате армянской группировкой театра 26 октября, телефонные угрозы повторились. А потом позвонил человек, который не представился и потребовал, чтобы Наталия Кявилась к нему по адресу ул. Наметкина, дом 11, строение 1, в кабинет 11 для опроса в воскресенье 29 октября. По этому адресу находится управление следственного комитета Юго-Западного округа.

"Я выразила недоверие этому звонящему и отказалась прийти,, – сообщила Dni.Ru Корнеева. – Но этот человек настаивал и угрожал приводом. Тогда я потребовала выслать мне официальную повестку с пояснением, в качестве кого меня вызывают и по какому поводу. Повестку я обнаружила в воскресенье. Листок без конверта был намотан на ручку входной двери. Я нахожусь на больничном с диагнозом ОРВИ и уведомила об этом официально телеграммой следователя старшего лейтенанта М.Д. Мизонова, который прислал или принес сам эту повестку. Поскольку мое заявление от 26 октября на сегодняшний день пока находится на рассмотрении в Следственном комитете города Москвы и в управление следственного комитета Юго-Западного округа не направлялось, я заподозрила следователя Мизонова в коррупционной связи с армянской группировкой, которую, возглавляет Артур Согомонян, и обратилась в компетентные органы с заявлением об этом",

Обстановка в театре очень напряженная. "Составлены расстрельные списки неугодных, – рассказали Dni.Ru сотрудники. – Людей выживают из театра всеми силами. Армяне, захватившие театр, вынудили уволиться не только генерального директора Виталину Цымбалюк-Романовскую, но и финансового директора, и юриста. На больничном сейчас одиннадцать человек из труппы, но люди боятся возвращаться в театр, опасаются физической расправы".

По мнению сотрудников, за всеми этими черными делами стоит Татьяна Власова, бывшая жена Джигарханяна. "Даже когда Власова жила в Америке, она оставалась "серым кардиналом" в театре, – уверяют сотрудники. – Через свою ближайшую подругу Маргариту Черес – личного костюмера Армена Джигарханяна – Власова была в курсе всех новостей". Именно бывшая жена, как считают в театре, заварила всю эту кашу. Цель – оставить сыну Степану хорошее наследство, пока на него не наложила руки Цымбалюк-Романовская.