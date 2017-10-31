Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры

Актер посягнул на собственность молодой жены. Он попытался вскрыть замок.

После выписки из больницы Армен Джигарханян несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре. Потом армянские друзья сняли ему трехкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте. А в последний понедельник октября актер попытался попасть в квартиру на Молодогвардейской улице Москвы, чтобы забрать какие-то вещи.

"Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет, – рассказала Dni.Ru близкая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской. – А он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотели вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства".

Заметим, что информация о том, что актеру якобы негде жить, которую активно тиражируют СМИ, не соответствует действительности. Дело в том, что молодая жена Джигарханяна перед отъездом из России оставила своему представителю ключ от однокомнатной квартиры в Рублевском предместье, которая была куплена в браке с актером. Но с условием, что ключ этот получит лично Армен Борисович, а не его армянские друзья, которые захватили власть в театре. Артист отказался.

Накануне представитель Виталины Элина Мазур сообщила, что на жену худрука идет чудовищное давление. Именно поэтому та выполнила все требования – уволилась из театра и согласилась на развод. При этом в течение пяти лет молодая супруга Джигарханяна не сможет продать имеющуюся недвижимость, ведь, как говорит Мазур, самая дорогая из квартир куплена в кредит, а сумма задолженности составляет десять миллионов.