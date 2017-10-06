Овсиенко поразила новым лицом

Внешность известной певицы стала предметом жарких обсуждений в соцсетях. Пользователи отмечают, что лицо Татьяны сильно изменилось.

После свежих фотоснимков, опубликованных Овсиенко в своем микроблоге, ее лицо назвали неузнаваемым и "перетянутым". На снимке артистка стоит с букетом цветов в окружении поклонников. Видно, что певица следит за своей фигурой: темные атласные брюки и жилет красиво облегают стройные формы Татьяны. Однако руки звезды выглядят излишне перетренированными.

"Питер! Спасибо за твой теплый прием! Спасибо всем, кто в эту ночь был с нами, поддерживал, танцевал и пел вместе со мной! Я видела и слышала каждого из Вас!!! Вы невероятные! Люблю Вас! Ваша Таня", – подписала фото Овсиенко. Но многие фолловеры не сразу смогли узнать на них певицу, о чем они и сообщили безо всяких обиняков.

"Всегда мне нравилась Татьяна, но что она с собой сделала? На себя не похожа", "Еле-еле узнала... только на тех фото, где улыбка", "…Я о лице, которое обколото, подтянуто – и следа не осталось от прежней Тани", "Действительно, уж очень изменила лицо", "Ну что вы все с собой вытворяете? Так перетянуть лицо, но должно же оно быть узнаваемым, а не чужим", – прокомментировали лицо Татьяны подписчики, для которых оно буквально стало новым и незнакомым.

Публикация от Tatiana Ovsienko ������ (@ovsienko_tatiana) Окт 5 2017 в 2:15 PDT

Напомним, недавно певица наконец-то обрела счастье со своим женихом Александром Меркуловым, который ранее вышел из тюрьмы. Вместе с тем, артистка призналась, что мучается кошмарами и боится, что избранник ее бросит. Овсиенко пока так и не смогла побороть страх потерять жениха.