Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха

Певица Татьяна Овсиенко наконец обрела счастье со своим женихом Александром Меркуловым, который недавно вышел из тюрьмы. Артистка призналась, что мучается кошмарами и боится, что избранник ее бросит.

Татьяна Овсиенко буквально вымучила свою любовь. На протяжении долгого времени певица боролась за избранника, сидящего в тюрьме, оплачивая адвокатов и регулярно навещая его. Когда же Александра Меркулова выпустили, влюбленные начали готовиться к свадьбе. Однако певица пока так и не смогла побороть страх потерять жениха.

"Саша очень хочет познакомить меня со своими детьми от предыдущих отношений, но я пока не готова. Моя мама переживает, говорит, что Саша очень часто видится с детьми, уезжает на много часов. Боится, вдруг он захочет вернуться в ту семью. А я отвечаю: "Пусть остается с ними, если хочет". А потом меня начинают мучать кошмары, что его нет рядом, что он ушел от меня или опять оказался в тюрьме. Просыпаюсь в ужасе", – рассказала Овсиенко в программе "Новые русские сенсации".

Впрочем, сам Меркулов никуда уходить не собирается. Более того, по признанию мужчины, он мечтает встретить старость именно с Татьяной. Влюбленные с оптимизмом смотрят в будущее. Так, они мечтают о ребенке. "Хочется, конечно, девочку. Хотя буду рада и мальчику, и девочке. Мне очень не хватает в жизни этой детской теплоты, ведь человек должен о ком-то заботиться. Конечно, страшно. Мне сейчас 50 лет, пока рожу, пока малыш вырастет. Времени на материнство осталось не так уж и много", – призналась певица.

Публикация от Tatiana Ovsienko ������ (@ovsienko_tatiana) Сен 17 2017 в 1:58 PDT

Ранее в интервью Татьяна Овсиенко объяснила причину своей стойкости по отношению к проблемам и бедам, которые на нее свалились. Она заявила, что "закаленная". "Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более, чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит. Все обойдется, но только в том случае, если к этому относиться должным образом. Все испытания нужно проходить с достоинством", – заключила артистка.