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Звезды откровенно о пристрастии к спиртному

Валерий Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
От зеленого змия страдали такие звезды российского шоу-бизнеса, как Татьяна Овсиенко, Стас Пьеха и Валерий Николаев. Они рассказали, что как бросили пить.
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Россия неизменно попадет в десятку самых пьющих государств мира. При этом от алкоголизма страдают не только простые смертные и неудачники, но и люди вполне успешные, материально обеспеченные. Пример тому – известные артисты.

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Татьяна Овсиенко поборола пьянство с помощью любви. Последние несколько лет для певицы были очень трудными. Она провела много бессонных ночей, после того как ее избранник, бизнесмен Александр Меркулов, попал за решетку.

По словам Овсиенко, тогда в жизни наступила черная полоса. Она почти перестала выступать, с отцом произошло несчастье – ему ампутировали ногу. Вдобавок умер любимый кот.

"Бывало, не могла уснуть до утра: то хотелось с кем-то поговорить, то, наоборот, спрятаться в одиночестве. Время от времени приезжали подруги, мы выпивали по паре бокалов. Я делала это для того, чтобы быстрее уснуть, прекратить поток грустных мыслей", – призналась певица.

Татьяна Овсиенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik

Однако в итоге все встало на свои места: вернулся ее возлюбленный, пара готовится к венчанию. Наладилось все и на работе – Татьяна выступает с концертами и записывает песни.

Стас Пьеха не скрывает, что у него были проблемы с наркотиками и алкоголем. "Горячительные напитки я иногда употреблял совместно с вещами потяжелее. Однако в данный момент всему этому нет места в моей жизни. Раз я человек зависимый, не имеет смысла никаких веществ принимать. Мне дорого то, что я чистый", – подчеркнул певец.

Избавившись от пагубных привычек, он стал помогать другим зависимым. Недавно Пьеха открыл клинику, где лечат от алкоголизма и наркомании. 

"Если человек понимает, что увлекся, то проблема не в бутылке, а в мышлении. Людей заставляет пить чувство пустоты, которую надо заполнить", – уверен он. Для излечения нужно работать с психологом, уверен Стас. Также, по его мнению, спасает вера в Бога.

Актеру Валерию Николаеву досталось от зеленого змия, пожалуй, больше всех. За его пьяными приключениями наблюдала вся страна. "Буржуя" не раз задерживали за езду в нетрезвом виде, лишали водительских прав и сажали в тюрьму.

"В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал от бессонницы, нервного напряжения. Заливал алкоголем", – признался Николаев. Выкарабкаться из этого кошмара ему помогли любимая супруга и работа. 

"Было непросто, но я смог бросить пить. И говорю, что делать это нужно сразу, а не постепенно. Я собрал волю в кулак, понял, что порчу существование себе и близким. Теперь алкоголь мне просто не требуется, вообще его не употребляю", – цитирует артиста StarHit. Бутылке Валерий предпочел спорт и ни разу об этом не пожалел. 

Автор: Людмила Фоканова11 сентября 2017, 13:57
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