Сати Казанова тайно расписалась с итальянцем

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова зарегистрировала отношения с возлюбленным – фотографом из Италии Стефано Тиоццо. Когда именно это произошло, 35-летняя звезда не сообщила.

О том, что влюбленные уже расписались, сообщает Telegram-канал Super. Ходят слухи, что Казанова и Тиоццо обратились во Дворец бракосочетания №4, расположенный в Северном административном округе столицы. Ведь именно там в начале августа появилась пара, чтобы подать заявление.

Теперь певица готовится к торжественной церемонии бракосочетания, которая состоится 12 октября в Италии, на родине избранника. На торжестве Сати планирует сменить четыре платья. Влюбленные собираются сохранить свадебные костюмы на память.

С Тиоццо знаменитость познакомилась три года назад в Германии – на свадьбе у друзей. Звезда рассказала, что после торжества они с супругом будут жить на две страны – в России и Италии.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 28 2017 в 12:29 PDT

Как писали Dni.Ru, в приготовлениях к празднику Казановой помогают родственники, друзья и специалисты. В свое время певице приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые даже были уверены, что они поженятся, но этого не случилось. Звезда подчеркнула, что с бизнесменом их связывают исключительно дружеские отношения.