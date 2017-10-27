Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом

Бывшая жена Бориса Ливанова Екатерина дала откровенное интервью. Она высказалась об отношениях своего экс-супруга с актрисой Марией Голубкиной, намекнув, что та якобы любит выпить.

О том, почему не состоялась свадьба сына легендарного актера Василия Ливанова Бориса и актрисы Марии Голубкиной экс-супруга писателя Екатерина Ливанова высказалась категорично. "Никто нормальный ни на нее, ни на него не посмотрит, он тоже любит хорошо выпить", – заявила оставленная Борисом женщина.

Екатерина поделилась пикантными подробностями об отношениях экс-супруга и актрисы. "Я тут узнала, что Боря ездил к ней с Евой (дочь Бориса и Екатерины Ливановых. – Прим.ред.). Они были в трехэтажном доме, который ей оставил бывший муж, актер Николай Фоменко. Голубкина там напилась, танцевала и обливалась пивом", – цитирует Екатерину "Собеседник".

По мнению бывшей жены Ливанова, Борис закрутил роман с Марией Голубкиной от скуки. "Боре скучно было, вот он и решил с Марией поразвлекаться, а потом понял, что все далеко зашло, и отменил свадьбу. А она до сих пор его преследует. Недавно он прилетел на съемки в Петербург, она его встретила на перроне пьяная, пыталась помириться", – рассказала женщина.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) Окт 15 2017 в 6:54 PDT

При этом в желании самой восстановить отношения с Борисом Екатерина не уверена. "Для этого ему придется долго прощения просить! Он уже однажды ползал на коленях после измены, когда ушел к некой Наташе. Это было до его отсидки. Тогда Ева спросила отца: "Ты Наташу любишь?" Он ответил: "Нет". – "А маму?" – "А маму всегда люблю!" Но теперь уже так много времени прошло, что я и сама не знаю, а нужен ли он мне..." – заявила Екатерина.

Ливанова уверена, что бывший муж в будущем так и не женится. "Он никогда этого не сделает. Боря мне сам говорил об этом", – сообщила экс-супруга писателя.