Отвязное поведение 43-летней Голубкиной вызвало оторопь

Актриса дула пиво и сосала стрелянные сигареты. Она ходит почти голой, поскольку ей нечего носить.

Мария Голубкина в свои 43 выглядит как свежий пирожок. Мужчины возле нее так и вьются, так и вьются. А сама она строит из себя отвязную девицу – папарацци на пляже сняли, как раздетая актриса дула пиво и сосала стрелянные сигареты. Ее вид и поведение у многих вызвали оторопь.

"Я чего тут голая с утра до вечера? Я ж дом сдала и в квартиру переехала. Коробки с вещами некогда распаковать. Даже у мамы пару платьев на выход пришлось взять", – объяснила актриса вынужденное неглиже.

Рассказала Маша и о том, чем занимается после захода солнца. "Вчера мы всю ночь проговорили по телефону с Борей. Никак не могли остановиться. Начинали и заканчивали, начинали и заканчивали", – цитирует звезду "Экспресс-газета". Она явно намекает на секс по телефону.

Напомним, летом Голубкина планировала свадьбу с Борисом Ливановым, но потом торжество расстроилось. "Я начала дружить с Борисом Ливановым. Это моя главная новость лета. И благодаря этой дружбе нам удалось переделать столько дел! Он – своих, я – своих", – поведала актриса. В частности, Голубкина сдала дом и переехала в свою квартиру, а Ливанов разобрал рукописи.

Мария тогда впервые призналась, что обожает болтать с ним: "Мы с Борей поставили рекорд: мы с ним проговорили 13 часов по телефону. Я разговаривала ночью, в номере. И утром вышла соседка, которая проинформировала: "Все слушала". В ответ я сказала: "Простите, я выражалась эмоционально, наверное?" Ну, 13 часов – это нехило. У меня такого еще не было. Я даже с подругами, по-моему, больше шести часов не разговариваю".