Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком

Сегодня, 22 сентября, справляет свой день рождения актриса Мария Голубкина. Однако избранник Борис Ливанов не успел ей преподнести подарок, зато она сделала ему сюрприз, чем ввергла артиста буквально в ужас.

Марии Голубкиной исполнилось 44 года. Актриса не планировала устраивать никаких торжеств по этому поводу, потому что ее возлюбленный Борис Ливанов занят работой. Тем не менее, романтичная Мария устроила ему сюрприз – подкараулила у поезда.

"Это не он меня, а я его уже успела поздравить со своим днем рождения. Встретила его на вокзале в Петербурге! Он приехал сюда сегодня утром по работе – на съемки, а я приехала перед ним на поезде, который прибывал раньше, подкараулила его у вагона – и вот! Сюрприз! Еще купила ему чизбургер, потому что по утрам он любит их есть, а в том поезде их не подавали", – сообщила Голубкина.

Мария отметила, что Борис ей ничего не подарил. "А как же еще? Он и опомниться после моего сюрприза не успел", – объяснила Голубкина. При этом актриса сообщила, что "романтических выходных" у них тоже не намечается, потому что Ливанов будет работать.

Далее с журналистами пообщался уже сам Борис. Актер признался, что он "в полном шоке". "Я вышел из поезда и решил, что никуда не уехал, потому что Маша тут стоит передо мной. Подумал с ужасом, что я еще на Ленинградском вокзале столицы. Потом испугался, что поезд сделал круг и привез меня обратно в Москву и что я не попаду на съемки, а Маша ждет меня, умалишенного, в столице, чтобы посадить обратно в вагон и все-таки отправить в Питер. До сих пор не верю, что я в Петербурге", – цитирует Бориса Ливанова Woman`s Day.

Актер поздравил Марию Голубкину с праздником: "Желаю в день рождения еще больше любви, еще больше счастья и еще больше вот таких нас".