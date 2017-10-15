Адвокат дал шанс браку Аршавина

Адвокат Андрея Аршавина рассказал, что футболист пока не обращался к нему за юридической помощью. Пока заявления его жены Алисы о разводе – это только слова, и девушка может передумать, уверен защитник.

"Пока Андрей не обращался ко мне за юридической помощью. Он сейчас в Казахстане. Решение Алисы – пока только слова. Может, она еще передумает!", – цитирует Starhit адвоката футболиста Павла Волошина.

Известия о расставании Андрея и Алисы Аршавиных стало настоящим шоком для поклонников этой пары. Многие продолжают надеяться, что ситуация решится благополучным для семьи образом. Поводы для таких мыслей дают и многие странности, сопровождающие историю.

Так, после заявления Алисы Аршавиной о предстоящем разводе, на ее странице в Instagram стали появляться противоречивые комментарии от лица девушки. Позже она призналась, что в социальной сети пишет не она. "Не важно кто. Но точно не я", – заметила девушка.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Сен 4 2016 в 2:15 PDT

Говоря о причинах разрыва Алиса Аршавина рассказала, что так и не смогла простить супругу неверности. Еще до их свадьбы она узнала об интрижке футболиста с моделью Екатериной. Кроме того, по ее словам, брак мешал карьере девушки.

Напомним, Аршавин прожил в браке с Алисой всего один год. У теперь уже бывшей пары растет дочь Есеня. До Алисы Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После чего футболист ушел из семьи и осенью прошлого года женился на новой избраннице.

