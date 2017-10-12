Брак Аршавина разбил двойной кризис

По мнению психологов, знаменитый футболист и его супруга расстались потому, что в их семье друг на друга наложились два сложных периода. По мнению специалистов, зачастую супруги сталкиваются со сложностями в отношениях на втором году брака и седьмом году с момента начала романа.

Жена футболиста Алиса Казьмина призналась, что не смогла простить измену, да и вовсе разлюбила спортсмена. В свою очередь психологи называют еще одну причину разрыва, которая могла стать основной, – временной кризис в отношениях.

Специалисты отмечают, что в семье Аршавина один такой сложный период наложился на другой. "Существует кризис второго года брака, когда романтика уже прошла. Но наиболее часто встречается кризис седьмого года отношений. Здесь же получается, что совпало и то, и то", - цитирует психолога Татьяну Тасуеву Life.ru. Однако, по ее мнению, могли быть и другие причины расставания. "Не исключено, что она нашла себе другого мужчину", – считает специалист.

Сексолог Артем Толоконин отметил, что точкой невозврата могла стать измена, произошедшая полгода назад. Также в отношения могло внести раздор рождение ребенка. Дело в том, что женщина могла попросту "перегореть" к супругу.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Сен 1 2016 в 2:28 PDT

"Когда женщина рожает детей, у пары полностью меняется образ жизни", – говорит психолог-сексолог Татьяна Кан. По ее словам, появление на свет малыша часто становится причиной проблем в отношениях. "Но это не стало основным. Было то, что предшествовало их расставанию. Возможно, между ними просто не было эмоциональной связи", — отметила Кан.

Как писали Dni.Ru, именно ради Казьминой футболист бросил телеведущую Юлию Барановскую, с которой прожил десять лет. В 2012 году футболист пережил громкий скандал, оставив мать своих троих детей. На Алисе Андрей женился 1 сентября 2016 года. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.