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Андрея Аршавина бросила жена

Андрей Аршавин с женой Алисой. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Алиса Казьмина выступила инициатором разрыва с известным футболистом. Женщина намекнула, расставание связано с ее профессиональной деятельностью.
прочитано 631 раз

Аршавин и его супруга расстались всего через год после бракосочетания. Об рассказала сама жена футболиста.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Оказалось, что разойтись с возлюбленным решила сама Алиса. По ее словам, все прошло без выяснений отношений, слез и скандалов. "Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят... Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так", – цитирует Казьмину Life.ru (жена Аршавина по профессии журналист – прим. ред.).

Супруга футболиста добавила, что не боится остаться одна с тремя детьми и осознает ответственность за свой поступок. "Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла", – заявила Алиса.

Напомним, именно ради Казьминой Аршавин бросил прежнюю жену – телеведущую Юлию Барановскую, с которой прожил в браке десять лет. В 2012 году футболист пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей. На Алисе Андрей женился 1 сентября 2016 года. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.

Автор: Людмила Фоканова12 октября 2017, 20:03
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