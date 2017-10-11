Отец нелестно высказался о Чеховой

Отец известной телеведущей Анфисы Чеховой Александр Корчунов публично назвал свою ее безнравственной. Мужчина заявил, что знаменитая дочь не помогает ему финансово и даже не навещает, несмотря на то, что он является инвалидом первой группы.

Родитель рассказал журналистам о своей знаменитой дочери во время съемок программы "Звезды сошлись". По его словам, она совершенно не заботится о своих родных, а думает лишь о своей богатой жизни. Александр признался, что является инвалидом первой группы. Он отметил, что для того чтобы выжить, он работает простым курьером и живет у друзей. За такое поведение отец назвал Анфису Чехову безнравственной.

Отметим, звезда часто становится объектом сплетен и обсуждений, ведь ведущая регулярно выкладывает в свой микроблог фото– и видеоотчеты из своей жизни. Так, Чехова выложила снимок с бокалом вина, чем вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

"Как же мне нравится винный цвет! И красное вино в этом сезоне мой фаворит. Хоть я и не выпиваю свой бокал больше чем на половину, но мне нравится вкус, а не состояние опьянения))… Ну, что, друзья, поднимем бокалы?", – написала звезда на своей страничке в Instagram. При этом она добавила, что без ума от такого материала в одежде, как бархат. "Очень нежные изделия! Легкие и не мнутся! Что в поездках просто спасение)", - отметила знаменитость.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 10 2017 в 8:43 PDT

На снимке Чехова позирует в бархатном платье-сорочке карминно-красного цвета и пальто глубокого темно-синего оттенка. На ногах Анфисы – бордовые туфли на кокетливой шпильке. Комментарии пользователей соцсети не заставили себя долго ждать.

"Точно полбокала? По мешкам под глазами этого не скажешь просто", "Про то, что вам нравится вкус, а не состояние опьянения, вы уже писали)", – выразили свое мнение фолловеры. Но большинство подписчиков не поскупились на комплименты в адрес Чеховой, отметив ее постройневшие формы и элегантный наряд. "Анфиса, Вы как вино: с годами вкус более яркий и дороже. Очень красивая", "Вы красотка!!!", "Роскошная!", "Шикарный образ! Так стройнит!", – восхитились поклонники Чеховой.