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Скромница Анфиса Чехова покончила с развратом

Анфиса Чехова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Телеведущая сыта по горло сексом. Он ей больше не нужен
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Актриса, телеведущая и певица Анфиса Чехова стала ведущей юбилейной музыкальной премии Musicbox. Длинное в пол платье, не торчащая, как водится, грудь... Что же случилось с Анфисой, которая всегда считалась олицетворением и главным символом секса в нашей стране? Неужели старость? В декабре ей исполнится 40 ле.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Сексом я сыта по горло, хватит! – шокировала признанием корреспондента Dni.Ru Анфиса. – Я решила окончательно уйти из большого секса и стать скромницей и праведницей. Тем более, молодое поколение наступает на пятки – у них и ягодицы более упругие, и грудь стоит, и ноги длиннее да стройнее. Им и дорога. Именно поэтому я решила теперь закрывать определенные части тела и изменить образ".

Расспросили мы Анфису и о том, кого она считает секс-символом страны, сама уступив пьедестал. "Света Лобода – в каждом ее выступлении секс так и прет, Вера Брежнева по-прежнему не сдает позиций, – улыбнулась Чехова. – Я с ними уже не могу конкурировать. Из мужчин же сексуальными нахожу Дмитрия Нагиева и Александра Ревву. Последний – не красавец, конечно, но обаятельный и с харизмой, что важнее".

Напомним, что Анфиса Чехова несколько лет вела популярное ночное эротическое телешоу для взрослых "Секс с Анфисой Чеховой". Она делилась своим опытом, а помогали ей мужчины-стриптизеры.

Автор: Феликс Грозданов24 сентября 2017, 12:43

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