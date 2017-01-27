Возлюбленный дочки Брежневой увел невесту у Воробьева

В отечественном "молодом" шоу-бизнесе началась настоящая Санта-Барбара. Любовные страсти кипят вокруг Алексея Воробьева, солистки группы "Динама" Дианы Иваницкой-Шориковой, солиста MBAND Артема Пиндюры и дочки Веры Брежневой Сони.

Любовный четырехугольник образовался с легкой руки светских журналистов. Репортеры по татуировке опознали нового ухажера бывшей зазнобы Воробьева, якобы разбившей ему сердце. Однако будем расплетать клубок постепенно, чтобы не запутаться.

Сначала о предательстве любимой женщины объявил в Instagram Алексей. Певец сообщил, что внезапно нагрянул в Москву, чтобы сделать сюрприз своей таинственной возлюбленной, и напоролся на измену. Исполнитель назвал свою бывшую "шлюхой", но затем раскаялся, удалил сообщение и извинился.

Репортеры принялись выяснять, кто она – избранница Воробьева, в которой он души не чаял и, если верить его словам, дико любил. Они связались с приятелями певца, и один из них проговорился. Некий друг Алексея по имени Макс указал на солистку группы "Динама" Диану Иваницкую-Шорикову. Эту версию подтверждает совместная фотография пары, где девушка хвастается, что роза от холостяка принадлежит ей.

�� роза моя! ������ Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Июл 6 2016 в 12:50 PDT

Вскоре после разрыва с Воробьевым Иваницкая-Шорикова уехала в Таиланд с мужчиной. Она опубликовала фото, на котором видно его татуированную руку. Однако таких рисунков нет у звезды шоу "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрусталева, с которым не так давно репортеры приписывали роман Диане. Поняв, что это не он, папарацци принялись копать дальше.

Зая сказал на дискотеку не ходить! Иду против системы ������ Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Янв 23 2017 в 1:54 PST

После недолгих изысканий обнаружилось, что татуировка-рукав с лицом ребенка украшает конечность солиста группы MBAND Артема Пиндюры. Выходит, певец отдыхает с бывшей зазнобой Алексея.

обстановка по-кайфу�� прилечу в Москву, повешу дома гамак) Фото опубликовано Артём Пиндюра (@kid_tyoma) Янв 23 2017 в 12:59 PST

Отметки о геолокации в Instagram указывают, что молодые люди находятся в одном и том же месте, загорают на одном и том же пляже. И есть совместное фото, где они вместе гуляют.

А ведь ранее журналисты заподозрили, что дочь Веры Брежневой Соня неровно дышит к солисту MBAND. Якобы между молодыми людьми так и вспыхивают искры. На днях состоялась премьера французского анимационного фильма "Балерина", главную героиню которого Соня озвучила по-русски. Журналисты, побывавшие на мероприятии, обратили внимание, что старшая наследница Брежневой спокойно общалась с Анатолием Цоем и Никитой Киоссе, зато когда встречалась глазами с третьим солистом Артемом Пиндюрой, между ними будто пробегал электрический ток.

Can't be more thankful for having a chance to work with those amazingly talented people�� Счастлива работать с этими прекрасными ребятами�� Фото опубликовано Sonya (@sonya_kooper) Янв 17 2017 в 12:14 PST

Соня так и льнула к Пиндюре – то вставала перед ним на коленки, что-то живо обсуждая, то плюхалась прямо на пол, не обращая внимания на условности. "Я понимаю, что мне сейчас завидуют все девчонки – любая бы хотела оказаться на моем месте. Да я и сама себе, честно говоря, завидую", – призналась дочка певицы, глядя на поклонниц группы.

Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Янв 17 2017 в 10:18 PST

И на десерт самое интересное: Диана и Соня – близкие подружки. Иваницкая-Шорикова была в кино на "Балерине" и сделала комплимент дочке Брежневой. "Премьера удалась! @sonya_kooper ты сегодня у меня была самой Красивой принцессой❤️❤️", – написала солистка коллектива "Динама".

Подписчики всех участников истории и акулы пера запаслись попкорном и ждут развития этого увлекательнейшего сериала о бушующих страстях в жизни молодых артистов.