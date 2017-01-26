Бывшая любовница довела Воробьева до бешенства

Певец Алексей Воробьев рассказал, что все еще питает нежные чувства к бывшей возлюбленной, которая ему изменила. По словам артиста, ему ужасно неприятно представлять ее с кем-то другим.

"Во мне сейчас, если честно, довольно противоречивые эмоции, – поделился артист. – Я все еще ее люблю. Когда я думаю, что она может быть в постели с кем-то другим, меня от бешенства буквально выворачивает. Единственное, что я не могу понять, заключается в одном простом вопросе: "Что я сделал не так?"

Несмотря на измену возлюбленной, Алексей всеми силами стремится ее оправдать. "Я не верю, что она могла меня обмануть, – цитирует его "Теленеделя". – Я думаю, что она просто запуталась. Ей было трудно осознавать, что я все время где-то... то на съемках, то на гастролях. Это тяжелое испытание для любой девушки. Но я каждый день повторял ей, что никогда не предам, не обману ее и не променяю ее любовь на очередную ночь с другой, имя которой даже не запомню".

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Янв 16 2017 в 2:29 PST

Артист признается, что был довольно близок с возлюбленной. "Знаете, это была единственная девушка, от которой у меня вообще не было секретов. Она знала обо мне все, и я делился с ней всем, что происходит в моей жизни, доверяя ее мнению и совету как своему, потому что любил ее. И это не просто чертовы буквы на бумаге!" – эмоционально высказался исполнитель.

Напомним, о личной трагедии Алексея Воробьева стало известно недавно. Певец решил устроить любимой девушке сюрприз и специально ради нее прилетел из США, где снимается в сериале. Однако в ее квартире он обнаружил другого мужчину, о чем и сообщил в соцсети. Позже Воробьев назвал изменщицу "шлюхой", но затем извинился за грубость.