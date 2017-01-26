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Дочь Брежневой увлеклась популярным певцом
На днях состоялась премьера французского анимационного фильма "Балерина", главную героиню которого озвучила по-русски дочь Веры Брежневой Соня. "Какое мы имеем отношение к балету? Никакого, но мы знаем страшное слово – пуанты! А Сонечка в нашей команде давно. Можно сказать, она наш талисман, наша Белоснежка, а мы – ее гномы", – сообщили представителям СМИ ребята из группы MBAND.
Журналисты, побывавшие на мероприятии, обратили внимание, что старшая наследница Брежневой ровно общалась с Анатолием Цоем и Никитой Киоссе, зато когда встречалась глазами с третьим солистом Артемом Пиндюрой, между ними будто пробегал электрический ток, компетентно утверждала Eg.RU.
Соня так и льнула к Пиндюре – то вставала перед ним на коленки, что-то живо обсуждая, то плюхалась прямо на пол, не обращая внимания на условности. "Я понимаю, что мне сейчас завидуют все девчонки – любая бы хотела оказаться на моем месте. Да я и сама себе, честно говоря, завидую", – призналась Соня, глядя на поклонниц группы.
Напомним, 26-летний Артем Пиндюра родом из Украины. Жизнь его кардинально изменилась в 2014 году, после того как он принял участие в телешоу "Хочу к Меладзе". Парень не только стал одним из победителей проекта, но и получил возможность продолжить карьеру в составе новой группы. Сегодня MBAND на пике популярности.
О личной жизни Пиндюры известно мало. Он был женат, однако развелся с супругой, когда решил стать популярным певцом, а жена его устремлений не разделила.
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