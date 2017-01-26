Дочь Брежневой увлеклась популярным певцом

По утверждению некоторых СМИ, старшая дочь Веры Брежневой Соня увлеклась популярным певцом – участником группы MBAND. Якобы между молодыми людьми так и вспыхивают искры.

На днях состоялась премьера французского анимационного фильма "Балерина", главную героиню которого озвучила по-русски дочь Веры Брежневой Соня. "Какое мы имеем отношение к балету? Никакого, но мы знаем страшное слово – пуанты! А Сонечка в нашей команде давно. Можно сказать, она наш талисман, наша Белоснежка, а мы – ее гномы", – сообщили представителям СМИ ребята из группы MBAND.

Журналисты, побывавшие на мероприятии, обратили внимание, что старшая наследница Брежневой ровно общалась с Анатолием Цоем и Никитой Киоссе, зато когда встречалась глазами с третьим солистом Артемом Пиндюрой, между ними будто пробегал электрический ток, компетентно утверждала Eg.RU.

Соня так и льнула к Пиндюре – то вставала перед ним на коленки, что-то живо обсуждая, то плюхалась прямо на пол, не обращая внимания на условности. "Я понимаю, что мне сейчас завидуют все девчонки – любая бы хотела оказаться на моем месте. Да я и сама себе, честно говоря, завидую", – призналась Соня, глядя на поклонниц группы.

Фото опубликовано Sonya (@sonya_kooper) Янв 17 2017 в 12:14 PST

Напомним, 26-летний Артем Пиндюра родом из Украины. Жизнь его кардинально изменилась в 2014 году, после того как он принял участие в телешоу "Хочу к Меладзе". Парень не только стал одним из победителей проекта, но и получил возможность продолжить карьеру в составе новой группы. Сегодня MBAND на пике популярности.

О личной жизни Пиндюры известно мало. Он был женат, однако развелся с супругой, когда решил стать популярным певцом, а жена его устремлений не разделила.