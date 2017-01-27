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Разбившая сердце Воробьеву певица: Мне нечего стыдиться

Алексей Воробьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица из группы "Динама" Диана Иваницкая-Шорикова сделала заявление о личной жизни в своем микроблоге. Едва светские СМИ сообщили, что это она якобы разбила сердце Алексею Воробьеву, как на нее обрушился шквал критики и оскорблений от фанаток артиста.
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Накануне репортеры разнюхали, что именно Диана предала Алексея. На Иваницкую-Шорикову указал некий приятель Воробьева по имени Макс. "Они расстались, даже не оставшись друзьями. Диана совершила такой поступок, который Леха простить не смог", – заявил информатор, намекая на измену девушки.

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Алексей Владимирович Воробьев Музыкант, актёр, певец, композитор, режиссёр, продюсер

К тому же у солистки группы "Динама" в Instagram есть фото, выложенное 6 июля 2016 года, где она обнимается с исполнителем и хвастается: "🌹 роза моя! 😅😅😅". Выходит, Алексей и Диана встречались уже давно, как минимум полгода. И получается, что у участниц шоу "Холостяк", сражавшихся за сердце Воробьева и розу от него, просто не было шансов.

Если верить крикам души Алексея в Instagram, он безумно любил Диану и никто другой ему не был нужен. А значит, что отборные красавицы из амурного телепроекта старались напрасно. Хотя... Были же намеки на то, что артист не устоял перед Аллой Бергер и Яной Аносовой. СМИ писали, что у них был интим. Так кто тогда и кого предал первым?

�� роза моя! ������

Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama)

В любом случае, ни Алексей, ни Диана не подтверждают информацию, что у них был роман. А вот преданные поклонницы Воробьева, которых в интернете тысячи, не разобравшись в ситуации, обрушились на микроблог Иваницкой-Шориковой с оскорблениями. Девушки используют подчас такие изощренные ругательства, что привести их здесь мы не можем. Многие используют слово "шлюха", которое употребил сам Алексей, но потом удалил и извинился.

Вероятно, устав от бесконечного потока брани, Диана решила высказаться и напомнить толпе о своем праве на неприкосновенность личной жизни. "Любимые мои, будьте пожалуйста умнее! И добрее☝🏻😘 – призвала к порядку эффектная брюнетка. – Я даже ничего не хочу говорить. Я очень счастливый человек! Поверьте))".

Исполнительница призналась, что не ощущает вины. "Мне совершенно нечего стыдиться! Моя совесть чиста, прежде всего перед самой собой! – подчеркнула солистка коллектива "Динама". – И моя личная жизнь касается только меня, котики, не забывайте этого 😉 ❤ #любовьспасетмир".

Отметим, что Диана может и не быть обидчицей Воробьева. Внимательные поклонницы Алексея сличили фотографии из его микроблога, где он показывал свою зазнобу исключительно сзади, и снимки Дианы. Кое-что не совпадает. "На фото у Леши короткие волосы, а у нее длинные. Короче в 3 раза. Тем более были и другие фото у него. На котором видна длина волос", – проводят собственное расследование комментаторы.

Сам Алексей дико страдает, пьет виски и срывается на поклонниц в соцсетях. "Я очень долго свою личную жизнь от всех скрывал. И если кому-то не нравится то, что я пишу сейчас в своем Инстаграм, то, поймите, одну вещь – это – не для вас... это для меня и для нее, потому что мне больше некому выговориться, – посетовал горюющий сердцеед. – Да, конечно, взрослый человек, тем более артист, должен все держать в себе, выходить на сцену и улыбаться. Но я сейчас не на сцене, так что я дико извиняюсь. Я никого не заставляю читать то, что я пишу, лайкать то, что я запостил, и писать ободряющие комментарии, мне это ни капли не помогает, так что ваше мнение по поводу того, что и как я должен сейчас делать, поверьте, меня мало интересует. Тут нет никакой демократии и народного собрания, тут каждый – монарх своего внутреннего и виртуального мира, так что если чем-то не довольны, отписывайтесь без своих высокохудожественных советов о том кому и как надо жить".

" #ЯПростоХочуПриехать и быть рядом... да, я пьяный..."

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow)

В недавнем интервью исполнитель признался, что его чувства к бывшей еще живы, несмотря на предательство. "Я все еще ее люблю. Когда я думаю, что она может быть в постели с кем-то другим, меня от бешенства буквально выворачивает. Единственное, что я не могу понять, заключается в одном простом вопросе: "Что я сделал не так?" – недоумевает красавчик.

Автор: Милена Жарова27 января 2017, 11:37
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