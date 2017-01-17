Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит

Певец, актер и режиссер Алексей Воробьев переживает серьезную личную драму и отказывается от общения с прессой. Репортеры связались с мамой артиста, которая призналась, что очень волнуется за сына.

На днях звезду "Холостяка" предала возлюбленная. Таинственная брюнетка разбила сердце 28-летнему Воробьеву, предположительно изменив ему. Ради своей зазнобы певец терпел перелет через океан, занявший 13 часов, чтобы сделать сюрприз. Однако вместо теплой встречи Алексей напоролся на предательство, о чем и сообщил в соцсетях.

Расстроенный исполнитель назвал теперь уже бывшую девушку "шлюхой", а затем удалил это сообщение и извинился перед подписчиками за свой приступ ярости.

По информации СМИ, в данный момент артист пребывает в угнетенном состоянии и личную жизнь не комментирует, переживая свое горе в одиночестве за границей. Порвав с подругой, Воробьев снова улетел на съемки за рубеж. Родители не на шутку переживают за своего звездного отпрыска. Мама Алексея Надежда Николаевна прилагает максимум усилий, чтобы поддержать его в такой непростой момент жизни.

"У меня болит душа за сына. Тяжело видеть, как Леша страдает, ведь он действительно верил, что на этот раз точно встретил ту, ради которой стоит жить! Он очень ее любил и берег их отношения от чужих глаз…" – отметила родительница холостяка. Однако мама старается мыслить позитивно. "Не зря он у меня родился в Крещение. Господь любит его и потому отводит от случайных людей, которые не ему предназначены и не должны быть рядом. Сын у меня очень искренний, и может обманываться, решив, что именно эта девушка предназначена ему судьбой, но Бог все видит. Я верю, что судьба его освободила, чтобы он не сделал ошибки! Его любовь впереди", – цитирует Надежду Николаевну сайт Woman’s Day.

Вечер с семьёй :) Мама, Батя, я и @galya_sparrow #счастливсегодняиздесь Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Май 24 2016 в 12:11 PDT

Ранее другой очень близкий человек Воробьева, его продюсер Екатерина фон Гечмен-Вальдек, прокомментировала сайту Dni.Ru скандальное расставание своего подопечного с возлюбленной. "Сейчас я нахожусь от Алексея по другую сторону океана, в Великобритании. Он – в Соединенных Штатах Америки. Поэтому знаю об этой истории не больше, чем вы, – пояснила Екатерина. – Могу лишь сказать, что Алексей – чрезвычайно сдержанный человек, жесткий Козерог. Он сам не раз говорил, что отношения любят тишину, поэтому свою личную жизнь старался не афишировать. Если он написал в соцсети такое, значит, пережил настоящий эмоциональный взрыв".

Продюсер добавила, что нечто подобное исполнитель пережил по завершении проекта "Холостяк". "Он действительно искренне надеялся встретить на программе свою любовь, близкого человека. К сожалению, этого не случилось", – сочувствует Алексею Екатерина.

Напомним, о своей беде эмоциональный Воробьев рассказал в Instagram. "Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки – лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь", – пожаловался поклонницам Алексей.

Позже исполнитель выложил в микроблоге смайл со средним пальцем. "Это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "напоказ". Это моя жизнь и мой гре**ный "Инстаграм". Так что при всем моем уважении идите на *** вместе с этой ш**хой", – погорячился Воробьев, а позже удалил этот пост.

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Авг 3 2016 в 3:35 PDT

Позже холостяк вновь обрел душевную гармонию. "13 часов в небе отрезвляют, а музыка позволяет очиститься. Меня всегда спасала, и по-прежнему спасает только работа. Прошу простить мой приступ ярости. Эта дверь захлопнута, двигаемся дальше✌🏻", – решил начать с чистого листа Воробьев.

Сейчас артист публикует трогательные фото и видео со своим домашним питомцем, псом Элвисом. "Моя маленькая ушастая любовь..." – зовет своего верного друга Алексей и нежно целует его в мохнатую мордочку.