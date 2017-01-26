Кто разбил сердце Алексею Воробьеву

Репортеры узнали, кто разбил сердце Алексея Воробьева. По информации некоторых СМИ, предала популярного артиста его коллега по цеху.

После того, как Алексей Воробьев публично заявил о предательстве, журналисты с ног сбились, чтобы узнать, кто же посмел разбить сердце такого красавца. Ею оказалась певица из группы "Динама" по имени Диана.

"У Леши было много девушек, но с нежностью он говорил только о Диане. Ребятам нравилась атмосфера тайны, они старались не появляться на людях, чтобы не попасться. Алексей очень дорожил этими отношениями и радовал любимую подарками и огромными букетами роз. Но то, что произошло, разрушило все – они расстались, даже не оставшись друзьями. Диана совершила такой поступок, который Леха простить не смог", – цитирует приятеля Воробьева Макса Starhit.

Судя по фото, которые выкладывает на своей страничке в популярной соцсети, Диана совершенно не переживает из-за разрыва с Алексеем. Девушка отдыхает в Таиланде вместе с мужчиной. Диана опубликовала фотографию, на котором снята со спины, держащей за руку мужчину. "Зая сказал на дискотеку не ходить! Иду против системы 😹😹😹" – кокетливо написала Диана. Отметим, что рука спутника певицы щедро украшена татуировкой. У Воробьева, кстати, такой нет.

Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Янв 23 2017 в 1:54 PST

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Дек 21 2016 в 2:14 PST

Напомним, о предательстве возлюбленной Алексея Воробьева стало известно недавно. Предположительно, девушка изменила артисту. Ради того, чтобы устроить любимой женщине сюрприз, певец терпел перелет через океан, занявший более десяти часов. Однако вместо теплой встречи Алексей напоролся на предательство, о чем и сообщил в соцсетях.

�� роза моя! ������ Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Июл 6 2016 в 12:50 PDT

Фото опубликовано Diana Ivanitskaya-Shorikova (@dianadinama) Окт 20 2016 в 3:52 PDT

Расстроенный исполнитель назвал теперь уже бывшую девушку "шлюхой", а затем удалил это сообщение и извинился перед подписчиками за свой приступ ярости. С представителями прессы Алексей Воробьев предпочитает не обсуждать подробности своей частной жизни. Однако, судя по фото в аккаунте артиста в Instagram, залечивает душевную рану певцу его пес Элвис.