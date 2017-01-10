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Как выглядят постаревшие участницы золотого состава "ВИА Гры"
За восемнадцать лет существования на эстраде группы "ВИА Гра" она несколько раз меняла состав. Продюсеры многократно заявляли о закрытии проекта. В группе то и дело возникли конфликты, участницы уходили и начинали сольную карьеру.
"Золотым" же составом коллектива поклонники считают Альбину Джанабаеву, Веру Брежневу и Надежду Грановскую, которые вместе пели в "ВИА Гра" с сентября 2004-го по январь 2006-го. Музыкальные критики называли их трио самым сексуальным и успешным за всю историю группы. Именно с этими исполнительницами было выпущено максимальное количество песен, клипов и альбомов за всю историю "ВИА Гры", а группа была лидером российских чартов по количеству ротаций на радио и ТВ, а также по продажам альбомов. Позже некоторые из девушек возвращались в группу, потом снова уходили. Но вместе официально больше на работали, собираясь разве что по случаю юбилеев коллектива.
Поэтому радости поклонников не было предела, когда Джанабаева, Брежнева и Грановская вышли вместе на сцену "Роза Холл" в Сочи во время творческого вечера композитора и продюсера Константина Меладзе и исполнили несколько песен, включая хит 2004 года "Сто шагов назад".
"Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни... но это было прекрасно... не важно, каким называют этот наш состав. Важно – что мы несли втроем любовь, приятно, что вам и сейчас это нравится", – подписала Вера Брежнева памятный снимок, опубликованный на ее странице в Instagram.
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