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Брежнева родит Меладзе сына
"Брак Константина Меладзе и Веры Брежневой представляет собой очень прочный творческий союз, который приносит им обоим моральное удовлетворение, самореализацию, финансовую стабильность и успех. Они дополняют друг друга, как две половины одного целого. Год Петуха обещает быть для Веры особенно удачным в плане творчества. Две ее песни станут суперхитами, она снимется в трех художественных фильмах. Кинорежиссеры и телепродюсеры заинтересованы в том, чтобы в полной мере использовать потенциал актрисы, певицы и телеведущей. Все эти качества Вера вот уже много лет демонстрирует публике", – отметила ясновидящая.
Кажетта напомнила, что Брежнева уже была однажды замужем, а также состояла в гражданском браке. "Не исключаю, что их брак с Меладзе может быть не последним для нее. Все зависит от того, как они переживут кризис трех и семи лет. Если будут внимательны друг к другу и смогут развивать те чувства, которые послужили основой их отношений, то проживут вместе достаточно долго, около 11 лет. Также в этом браке родится ребенок, мальчик, который станет любимым братиком двух дочерей Брежневой от предыдущих отношений", – поделилась Ахметжанова.
По словам экстрасенса, сейчас знаменитая парочка переезжает в новую квартиру. "В новом доме им будет комфортно, особенно Константину, который, как творческий человек, композитор, часто нуждается в личном пространстве, в спокойной обстановке, чтобы черпать вдохновение для новых хитовых песен", – заключила она.
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