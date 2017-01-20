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Брежнева родит Меладзе сына

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Известная ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала Dni.Ru о будущем певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, не так давно сыгравших свадьбу. Экстрасенс считает, что брак звездной пары продлится 11 лет и Вера должна родить своему мужу наследника.
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"Брак Константина Меладзе и Веры Брежневой представляет собой очень прочный творческий союз, который приносит им обоим моральное удовлетворение, самореализацию, финансовую стабильность и успех. Они дополняют друг друга, как две половины одного целого. Год Петуха обещает быть для Веры особенно удачным в плане творчества. Две ее песни станут суперхитами, она снимется в трех художественных фильмах. Кинорежиссеры и телепродюсеры заинтересованы в том, чтобы в полной мере использовать потенциал актрисы, певицы и телеведущей. Все эти качества Вера вот уже много лет демонстрирует публике", – отметила ясновидящая

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Кажетта напомнила, что Брежнева уже была однажды замужем, а также состояла в гражданском браке. "Не исключаю, что их брак с Меладзе может быть не последним для нее. Все зависит от того, как они переживут кризис трех и семи лет. Если будут внимательны друг к другу и смогут развивать те чувства, которые послужили основой их отношений, то проживут вместе достаточно долго, около 11 лет. Также в этом браке родится ребенок, мальчик, который станет любимым братиком двух дочерей Брежневой от предыдущих отношений", – поделилась Ахметжанова. 

По словам экстрасенса, сейчас знаменитая парочка переезжает в новую квартиру. "В новом доме им будет комфортно, особенно Константину, который, как творческий человек, композитор, часто нуждается в личном пространстве, в спокойной обстановке, чтобы черпать вдохновение для новых хитовых песен", – заключила она. 

20 января 2017, 20:23
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