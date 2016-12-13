Вера Брежнева о свадебном скандале

Вера Брежнева прокомментировала обвинения в свой адрес юной модели Лизы Адаменко. которая заявила, будто артистка едва не сорвала ее свадьбу. Певица весьма удивилась нападкам 16-летней манекенщицы.

Осенью 2015 года 16-летняя модель Лиза Адаменко и ее возлюбленный, 55-летний топ-менеджер сингапурского отделения крупной российской компании Валентин Иванов, начали планировать свое торжество. По рекомендациям друзей они обратились к организатору торжеств Анне Чуприс.

Для проведения церемонии жених и невеста хотели арендовать замок во Франции. Когда организаторов попросили его забукировать, Анна написала официальное письмо его владелице и получила ответ, что это будет стоить 40 тысяч евро. Иванов попросил друга сделать то же самое, и хозяйка назвала ему цену на 15 тысяч меньше, но без обслуживания. Тогда Иванов обвинил Чуприс в обмане.

Тогда Чуприс отказалась сотрудничать с парой. "Люди бывают разные. Я приняла решение расстаться с этой парой по этическим соображениям. По условиям контракта у свадебного организатора есть право отказаться от работы с молодоженами, если жених, невеста или один из партнеров ведут себя некорректно. По этим условиям я сотрудничество прервала и вернула предоплату", – рассказала сама Анна Чуприс.

Фото опубликовано LizaAdamenko (@lizaadamenko) Окт 26 2016 в 4:40 PDT

Прошло более года, и Анна Чуприс вместе с Верой Брежневой открыли свое агентство V.A.DAY. Несколько недель назад Лиза Адаменко написала в соцсетях гневный пост, в котором упомянула и имя Брежневой, заявив, что та чуть не сорвала ее свадьбу. Она рассказала о том, что Чуприс якобы накрутила деньги на приглашения и настаивала на том, чтобы декорации были сделаны в Москве. А так как само торжество должно было состояться во Франции, то перевозка обошлась бы молодоженам в кругленькую сумму.

В итоге, Вера Брежнева решила прокомментировать эту неприятную ситуацию. "Меня удивила эта активность и комментарии в СМИ, ведь на момент заключения договоренности данных заказчиков с Аней Чуприс нашего агентства еще не существовало. Любопытно также, что молодожены не высказывались вовсе до тех пор, пока V.A.DAY не стало заметным крупным игроком свадебной индустрии", – цитирует Брежневу Starhit.