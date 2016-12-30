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Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Несколько миллионов телезрителей отдали свои голоса за 20-летнюю Дарью Атонюк из Зеленогорска Красноярского края на самом популярном музыкальном проекте. Она получила титул "Лучший голос страны" и сертификат на один миллион рублей от банка-спонсора.
Этот путь был сложным. Более тринадцати тысяч заявок от талантов со всего мира поступило в адрес Первого канала, когда летом объявили кастинг. До слепых прослушиваний дошло меньше сотни. Потом без малого четыре месяца продолжались еженедельные эфиры. На пути к победе пришлось пройти через несколько туров – поединки. нокауты, четверть– и полуфиналы.
Наконец, финал. Каждый из четырех оставшихся участников исполнил в нем по несколько песен – по-русски и по-английски, сольно и дуэтом с наставником.
Теперь можно предположить, что именно Дарья представит нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение" в мае будущего года в Киеве. Тем более, что право определять участника и транслировать полуфиналы и финал в порядке очередности принадлежит Первому каналу.
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