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Африкантова из "Дома-2" вывела из себя Солнцева

Рустам Солнцев. Фото: vk.com/id151005697
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Африкантова не на шутку разозлила своего бывшего коллегу по цеху Рустама Солнцева. В эфире передачи "Тролли" на канале Михаила Терехина в Periscope.
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В эфир очередного выпуска программы Михаил и Рустам решили пригласить Татьяну Африкантову, чтобы расспросить ее о конфликте с Ириной Агибаловой. 60-летняя звезда вначале долго настраивала трансляцию уже на своем канале, затем говорила по телефону несмотря на просьбы Солнцева общаться со зрителями.

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"Дамы и господа, это шоу "Тролли". Я Рустам Солнцев, автор и создатель этой программы. Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Африкантова, которая – это просто какой-то кошмар, честно вам скажу! Мы не можем начать нашу программу", – в отчаянии обратился шоумен к поклонникам.

Затем досталось и Терехину, который попытался объяснить женщине, как пользоваться соцсетью. "Миша, включайся в эфир!" – крикнул шоумен.

Африкантова подробно рассказала, с чего начался конфликт с Агибаловой. "Мне показалось, что она имеет какое-то отношение к Прохору Шаляпину... Меня пригласили на передачу "России-1"... Я захожу, стоит Агибалова, Прохор Шаляпин. Я Прохора Шаляпина уже знала. Он идет на меня с вот такой улыбкой: "Татьяна, а ты откуда здесь?" Я вижу глаза Агибаловой, я Прохору: "Подыграй!" Он говорит: "Татьяна, любимица моя, куда же ты пропала?" Агибалова стоит и говорит: "Прохор, ты же мне обещал!" Что может 30-летний парень обещать старой тетке?! Я подумала, что у нее есть интерес к Прохору Шаляпину бабий", – объяснила Татьяна Владимировна.

Гостья передачи пообещала, что будет троллить хозяина передачи. Тот в ответ пообещал "встать и уйти". "Я так понимаю, воспаленный мозг Татьяны Владимировны выдумал какую-то проблему, которой не было", – подвел итог Солнцев.

Позже Африкантова рассказала, что ее всегда раздражал "писклявый голос", "длинные колхозные платья" и ее поведение на проекте. "Ну нельзя человека за это не любить!" – принялся спорить Солнцев.

Автор: Любовь Порываева20 января 2017, 12:42
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