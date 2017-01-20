Ольга Бузова: Привыкаю просыпаться одна

Сегодня, 20 января, отмечает день рождения Ольга Бузова. В праздника ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассказала о своей новой жизни.

Разоткровенничалась со своими многочисленными поклонниками Ольга Бузова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год 🤗👸🏽🎉 В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь..." – написала Ольга, намекая, по всей видимости, на бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.

Впрочем, телеведущая не унывает. Бузова заявила о презентации своей новой песни. "Сегодня в свой день рождения, я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдет отклик в ваших сердцах❤️" – выразила надежду новоиспеченная исполнительница.

К слову, не успела новинка от Бузовой появиться в Интернете, как подверглась жесточайшей критике.Некоторым пользователям песня показалась слишком похожей на композицию "Потеряла голову" певицы Ханны.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 19 2017 в 1:36 PST

Репортеры немедленно схватились за скандал и связались с артисткой. "Сегодня меня просто завалили вопросами и комментариями на эту тему. Да, безусловно можно найти сходство в манере исполнения и в мотиве песни "Привыкаю" и моем сингле "Потеряла голову". Как исполнитель, я нахожу это немного странным и непонятным, но не думаю, что Оля сознательно так сделала и будет делать так впредь", – заявила певица Ханна в недавнем интервью.

Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.