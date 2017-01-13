Глеб Клубничка о скандале с наркотиками в "Доме-2"

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов, известный под псевдонимом Клубничка, прокомментировал скандальную информацию о своем уходе с проекта. Ранее появились слухи о том, что на телестройке его уличили в употреблении наркотиков.

"Все это полная чушь. Журналисты, которые написали это, сработали непрофессионально, не предоставили абсолютно никаких доказательств, – рассказал Глеб корреспонденту Dni.Ru. – Конечно, раньше, по молодости, я, возможно, совершал какие-то ошибки, но они остались в прошлом. Печальнее всего то, что это издание, скорее всего, нельзя будет привлечь к ответственности".

По словам экс-участника "Дома-2", он по-настоящему сожалеет о том, что расстался со своей женой Ольгой Ветер. "Возможно, это одна из самых больших ошибок в моей жизни, – добавил он. – Возможно, не нужно было приходить в "Дом-2" вместе с женой. Ольга сделала хорошую карьеру на проекте, и у нее поменялись запросы. Но может быть, мы просто друг от друга устали. Точно сказать пока не могу", – добавил он.

Фото опубликовано RAP ARTIST��MC�� ЦАОRECORDS (@gleb_zhemchugov) Ноя 28 2016 в 2:25 PST

Напомним, в конце декабря стало известно о том, что Глеб покидает проект. Бывшие "коллеги" Клубнички по проекту Рустам Солнцев и Михаил Терехин рассказывали, что ему сейчас негде жить, а жена не пускает его даже на порог.

Как писали Dni.Ru, после расставания с женой Глеб активно пытался построить отношения на "Доме-2", но его старания не увенчались успехом. Кроме того, участник реалити-шоу вплотную занялся собственной внешностью – сделал липосакцию живота. Теперь в планах у Клубнички – уменьшить колени и ляжки, нарастить подбородок, также он задумывается о пересадке волос на голову.